Автоцентр на Московском отзывы Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, 120 Телефон: +7 4852 388570 Сайт: https://ac-yaroslavl.ru/
6 мнений о “Автоцентр на Московском”
Это развод, ребятки. Если с вас просят предоплату, а машины в салоне нет, это прямой повод разворачивать коней и делать ноги. А если вы поведетесь, внесете предоплату и останетесь ждать машину со склада, которого на самом деле не существует, будьте готовы к тому, что придется расстаться со своими деньгами. Это стопудово! Вам “привезут” машину, да не ту, а естественно дороже, или же вы вообще ее не увидите, то ли брак заводской обнаружат, то попортят при транспортировке. И придется вам или покупать, что дают, или отстегивать неустойку. Мой вам дружеский совет, держитесь от этих кидал как можно дальше.
Автосалон этот самый обычный лохотрон. С порога не понятно, потому что облизывать сразу начинают, а кому это не понравится. А вот если не особо расслабляться и сохранять здравую голову до конца, то в скором времени вполне можно понять, что тебя тупо пытаются развести. Например такой факт, когда тебе заговаривают зубы и не дают толком проверить автомобиль. Или же сначала предлагают внести предоплату, а потом уже его показать, постоянно говоря о том, что у них автомобили только самые лучшие и ни один из клиентов не остался не довольным. Меня это сразу наталкивает на мысль о разводе и я оказываюсь прав. Сам к ним сначала зашел, потом с другом, потом с коллегой по работе. Потом они меня уже запомнили и особо не стелились, знали, что бесполезно. А я так уже нескольких клиентов от них увел. И еще уведу.
Нет, меня туда больше ни чем не заманят. Был я в Автоцентре на Московском, насмотрелся. Приезжал с другом, своими глазами наблюдал весь этот беспредел. Всё что негативное написано о них, это чистая правда. Друга так же хотели кинуть на бабки, в наглую. Повелся на скидку, а ее и не было. Я как незаинтересованное лицо договор просмотрел, а там подстава на подставе. Еле упер его из салона. он еще упирался, типа ты чё, там такая выгода светит. Ага, светит выгода, но только не тебе, лох ты деревенский. Реальная цена тачки на 200 косарей больше, туда и допы воткнули и оплату предпродажки, а сразу и не разглядишь. Нет и еще раз нет, автосалон г#вно.
Отзывов про этот автосалон очень много. Кстати сказать, как хороших так и негативных. Поэтому определиться сразу, кто правду пишет, а кто нет, не легко. Но я, как позитивный человек, к сожалению больше поверила хорошим. Приехала, нашла то что искала и цена приятно удивила, решила покупать. Преддоговор, предоплата, приятное ожидание и вдруг как гром среди ясного неба, вижу окончательную стоимость автомобиля и понимаю, что моих денег и близко не хватит, чтобы его купить. А все потому, что его до отказа напичкали допами, по сути мне нужными, и даже меня об этом не предупредили. Понятное дело отказываюсь от покупки. А мне предоплату возвращать отказываются. В чем дело? Отвечают, что мы вам вернем деньги, но вот только через 10 дней и не полностью, с вас взимается неустойка. Для это было шоком. А теперь вопрос к тем, пишет о них положительные отзывы, это как по вашему, нормально так с клиентами поступать? Врёте, а из-за вас потом люди деньги теряют.
Собираясь к ним, берите с собой юриста, так надежнее будет. Пока вы будете пребывать в эйфории от навешанной вам на уши лапши про небывалую выгоду и хорошие подарки, он хоть внимательно прочитает весь договор. Иначе быть вам обманутыми. Что-что, а рассказывать сказки ребята из автосалона мастера. Так умело это делают, как будто где-то специально этому обучались. Я заехал просто присмотреться к ценам, так они на меня налетели и давай обрабатывать. Особенно когда поняли, что я смотрю не дешевые автомобили. Я то их сразу понял и не стал слушать. Тем более у меня не было намерения покупать автомобиль именно у них. А вот если приедете покупать, да еще и один, то неизвестно чем всё это может закончиться.
Вкратце расскажу и свою историю про Автоцентр на Московском. Подыскивал в интернете для себя автомобиль, чтобы надежный и по деньгам нормально было. На сайте этого автосалона предлагали широкий выбор по самым низким ценам. Решил съездить, посмотреть. На самом деле на площадке автомобилей мало, но менеджер сказал, что у них обязательно найдется то, что мне нужно. Я хотел Рено Каптур, надеялся купить в районе 900 000. Не успев еще договорить, что я хочу, меня перебивает менеджер и говорит, что он у них есть, на складе, но нужна обязательно предоплата. Тут уже перебил его я и сказал, что знаю я про их склад и все уже знают, и что не надо искать во мне лоха. Это лохотрон, ребята, и делать там нечего.