Автосалон Юкар отзывы

Дилерский центр или так же можно назвать АЦ Юкар работает с конца прошлой недели и уже дает клиентам большие скидки на автомобили, выгодные кредитные ставки на приобретение автомобиля. На главной странице сайта можно сразу увидеть хиты продаж, например нашу Российскую Ладу Гранту можно приобрести, всего лишь от 288 900 рублей. Очень низкие цены. Стоит ли верить данному автосалону, это уже ваше решение обращаться в АЦ Юкар или нет. Так же заметьте, сайт автосалона дает понять что в автоцентре европейский уровень обслуживания. Звучит громко и заманчиво.
Юкар в Самаре и контакты дилера
Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120
Телефон: 8 (800) 333-96-65
Сайт: https://ac-yucar.ru/
АЦ Юкар Сплошной обман и развод на деньги. Решил приобрести авто у данного дилера и естественно перед поездкой позвонил, чтобы уточнить детали. Милая Марина сказала мне, что интересующий меня Renault Sandero у них конечно же есть в наличии по заявленной стоимости и что я могу подъехать в любое удобное для меня время. Я не стал тянуть и приехал через 40 минут. Но встретивший меня менеджер сначала удивился моему вопросу, но потом быстро сообразил и сказал, что увы, автомобиль уже продан. Тут уже удивился я, не знал, что так быстро машины продавать стали. Мне показали авто по приблизительной цене и я уже было надумал покупать его, как менеджер стал перечислять, за что мне еще нужно будет доплатить, в этот момент всякое желание пропало делать покупку у них. Из этого у меня сложилось мнение о данном заведении сугубо негативное. Так что не рекомендую.
После общения с девушкой-менеджером Викторией по телефону, у меня сложилось весьма приятное мнение об этом автосалоне. Даже те негативные отзывы, которые я видел про них до этого, показались мне надуманными. Витория сказала мне, что нужный мне Nissan X-trail New в комплектации SE в салоне есть, по указанной на сайте стоимости 1583000 и что я могу за ним приехать. Но потом я узнал, что эта Виктория(….) не сказала мне об одном немаловажном факте, что такая цена только для тех, кто приобретает в кредит. Получилось я зря проехал 800 км в общей сложности. Там мне предложили вообще шикарный вариант! До сих пор в шоке от развода такой наглости! А вы говорят, оформите кредит, пару месяцев поплатите по графику, а потом погасите досрочно, мол вам еще и выгода будет. Да вертел я на одном месте такую выгоду вместе с вами-разводилами, и Викой в том числе. Убедился теперь, что люди про них правду писали. Поверь я сразу, что там такие уроды, не поехал бы конечно.
Ни в коем случае не соглашайтесь на покупку в кредит в этом страшном заведении! Мне так от них досталось, что ужас просто. Поехала к ним из другого города, в итоге чуть ли не попала в страшную кабалу. Машина стала дороже, потому что ее напичкали допами, о чем не договаривались. да вообще ни о чем таком не договаривались! Страхуют от всего подряд не предупреждая. И всё это “счастье” под бешеные 28%! С договором нормально ознакомиться не дают, мешают, прикрывают рукой самые страшные места. Но я в ужасе была, когда поняла что меня хотят швырнуть на огромные деньги, стала отказываться. Так мне стали угрожать и требовать с меня 50000 за оплату уже проделанной работы. Я из последних сил устроила там скандал и от меня все таки отвязались. Такого пришлось натерпеться. Но хуже бы пришлось, подпиши я эту кабалу. Не ездите к ним! Это страшные люди.
Мне нужен был Ford Fiesta, который на сайте предлагали за 586 000. Очень понравились условия по кредиту, 3,5%, КАСКО в подарок и скидка 317 000 руб. Решила узнать насколько верная информация на сайте и позвонила, все таки разговаривать, задавать вопросы и получать на них ответы куда убедительнее, чем тупо посмотреть картинки и прочитать текст. Ответы я получила слово в слово, что и читала до этого. Предложили оставить заявку для рассмотрения, перезвонили буквально через 5 минут и выдали, что кредит мне предварительно одобрен, хоть сейчас могу приехать и забрать свой Ford. Уже непосредственно от менеджера в салоне я узнала, что возможен кредит под небольшой процент, если сдавать свою в трейд ин, реальный процент так и не назвали*, ( а если нет своей машины, тогда как?), далее скидка в 317 000 тоже* и о стоимости дали очень размытый ответ, говоря о подарках КАСКО не назвали. Короче ничего конкретного, а на сайте и по телефону тупо разводят. Я не стала с ними связываться и вам бы не посоветовала.
Люди, Юкар, это развод чистой воды! Не ведитесь! Требуйте перед покупкой чтобы вам показывали все(!) документы на машину. Не ровен час купите вы у них авто и будет он у вас стоять в гараже как памятник. Не оформить, не ездить, не продать нельзя будет. Я заметил отсутствие ПТС уже после того, как сделка была полностью завершена. Мне клятвенно пообещали доставить его в течении дня, максимум двух. Не поверите, прошел месяц, а воз и ныне там. Звоню, приезжаю к ним, требую чтобы связали с руководством, все бесполезно. Дали мне какой-то липовый номер, который вечно выключен. Писал жалобу на имя директора, тоже ноль ответа. Сплошные обещания. Так еще смотря на кого нарвешься, иной раз так ответят, что забудешь, что спрашивал. Обращаться в Роспотребнадзор не вижу смысла. Эти мошенники выкрутятся, договор подписан, мало ли, может я ПТС потерял. Знайте, у них машину честно не купить.
Недавно видел их в инете, четкая реклама еще такая, понравились. Подумал, что надо как-нибудь к ним заглянуть. А это проезжал вчера мимо и решил заскочить, глянуть, всё ли хорошо, как написано. Понял, что верить нужно только своим глазам и то, только в реальности. Нет у них низких цен ни на что!!! У них даже автохлам по заоблачным ценам! Спросил менегера, что ж у них тогда рекламы такие сверкают. Он узнал у меня, что именно мне нужно. Ну я и сказал, что хотел бы прикупить Логан по той цене, что обещают. Менегер ушлый попался, не растерялся и сказал, что Логаны стоят пока на складе, если я хочу купить, то необходима предоплата 30% и делов-то. Не надо быть даже особо умным, чтобы прочухать в этом развод. Хотел было проучить разводилу, но решил что время дороже. И так почти час на этих лохотронщиков потратил. Рекомендую ли я? Однозначно нет и еще раз нет.
Оставляла у них на сайте заявку, после чего получила письмо на эл. почту, что кредит мне одобрен. Ощущения были смешанные, радость и в то же время смутные сомнения. Как-то уж все очень гладко, без предоставления оригиналов документов, без личной явки. Связалась с их менеджером, тот мне все подтвердил, что да, я смело могу взять у них машину в кредит. Я поинтересовалась, а есть ли в наличии нужный мне авто. Тот ответил, что конечно, иначе бы разговор не имел смысла. Это меня и убедило. Но когда приехала, узнала, что в наличии данной машины нет. Предложили оформить заказ. Совсем что ли дуру во мне увидели, кредит сегодня, а тачка фиг знает когда и какая. Негативные эмоции зашкаливают до сих пор, если бы не цензура, я бы тут так душу излила. Не надейтесь даже, автосалон Юкар это разводилы, каких свет не видывал.