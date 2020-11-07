Автосалон Юкар отзывы

Дилерский центр или так же можно назвать АЦ Юкар работает с конца прошлой недели и уже дает клиентам большие скидки на автомобили, выгодные кредитные ставки на приобретение автомобиля. На главной странице сайта можно сразу увидеть хиты продаж, например нашу Российскую Ладу Гранту можно приобрести, всего лишь от 288 900 рублей. Очень низкие цены. Стоит ли верить данному автосалону, это уже ваше решение обращаться в АЦ Юкар или нет. Так же заметьте, сайт автосалона дает понять что в автоцентре европейский уровень обслуживания. Звучит громко и заманчиво.

Юкар в Самаре и контакты дилера

Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120

Телефон: 8 (800) 333-96-65

Сайт: https://ac-yucar.ru/