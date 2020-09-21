Автосалон Автократ отзывы Адрес: г. Череповец ул. Карла Либкнехта д. 31 Телефон: +73519510930 Сайт: https://auto-krat.ru/
6 мнений о “Автосалон Автократ”
Автократ это развод для приезжих лохов. Свои то уже в курсе, лишний раз не сунутся. Автосалон старается заманить людей издалека, обещая им при этом небывалую выгоду. Помимо низких цен на автомобили и недешевых подарков ещё и проезд обещают оплатить, и даже проживание. Вот бедный лох и ведется. А как приезжает и понимает, что ничего из обещанного ему не видать, то чтобы не возвращаться домой порожняком, покупает что-нибудь из того, что ему подсовывают. А это как правило, либо залежалый товар, с какими-нибудь дефектами, который никто уже не купит, либо же проржавевшие ведра с болтами, которые так же никому не нужны. На то и расчет. Поганенькое заведение, в общем.
Офигели совсем, предлагают купить за отдельную плату то, что и так идет в комплекте. Даже не предлагают, а называют это обязательным дополнительным оборудованием, без которого автомобиль не продается. Понятно, что без этого он не продается, только он уже с завода таким пришел, это и так уже вошло в стоимость. Тогда какого х*ена клиенты должны оплачивать это дважды? Нет, им это не докажешь. Я не стал долго спорить и тратить на этих уродов свои нервы, просто повернулся и уехал. Мало что ли автосалонов по городу. И вполне приличный можно найти. Наверное по счастливой случайности узнал об этой наглости до того момента, как внес предоплату, а то сейчас бы мой отзыв был другого содержания.
Купил у них новый Рено Логан, буквально сразу семье срочно понадобились деньги, решено было продавать автомобиль. Покупатель оказался грамотный парень и сделал полную диагностику, после которой выяснилось, что у автомобиля перекрашивалось заднее правое крыло. Естественно цена заметно упала, мы в пролете. Зато автосалон молодцы, свою вину не признают, говорят, что это мы его били и красили. Но мы то знаем правду. А в автосалоне нам сказали, что ничего нам доказать не удастся. Сами же и прокололись. Но вряд ли нам это поможем. Конечно, попробуем обратиться в прокуратуру, но на это уйдет время, а деньги нужны сейчас.
Поверьте мне, даже приезд в этот чертов Автократ может закончится печально. Уж очень умелые менеджеры по части прибалтывания там трудятся. Я заехал только посмотреть цены и всё. Но эти мастера своего дела развели меня на кредит. Каюсь, сам виноват, нечего было слушать. Но как они красиво за всё рассказывали, особенно Марина из кредитного отдела. Вот она и подвела меня монастырь, точнее под кредит. Пока я ее слушал, сам подписывал какие-то бумаги. Она очень ладно все расписала, низкая процентная ставка, возможность досрочного погашения и хорошие подарки. Я был на все согласен, а когда дома увидел договор, чуть с ума не сошел. Там 24% при цене машины 900 штук +страховка и все на 5 лет… Жена узнает, убьет. Попробую завтра съезжу в автосалон, может удастся отмотать назад.
Очумели они там все штоли? Ну как можно так бессовестно разводить клиентов на кредитах. Мне по телефону обещали, что кредит мне уже одобрили. Но потом уже другая песня, типа вам отказано, нужно подать заявку в другой банк. И так меня продержали в этом кошмарном автосалоне 7 часов. Я как дура, ждала, надеялась. Но с каждым часом проценты становились все выше и выше. Когда вместо начальных 2,9% дело дошло уже до 19%, мне стало как-то не по себе. Я решила позвонить в Сбербанк, который самый первый мне якобы отказал, то я узнала, что никакой заявки от моего имени не поступало. Автосалон делает это специально. Потому что с ним ни один приличный банк не сотрудничает. Я со скандалом уехала от Автократ. Позор разводилам.
Автосалон наверное самый отвратительный. Хоть я и не была во всех, но складывается именно такое впечатление. Автомобиль купила, а вот ПТС уже четыре недели забрать не могу. Звоню, говорят постоянно:завтра. И так каждый день. При покупке менеджер так мило общался, а как только деньги с меня получил, так отношение сразу поменялось. Стала требовать назад деньги, так он на меня вообще волком смотрит. Вообще не понимаю как так у них получается, автомобили есть, а ПТС нет? Это автосалон или базарные барыги? Буду писать на них жалобу в прокуратуру, сколько уже можно надо мной издеваться. Деньги получили и не чешутся, а мне как быть? Не советую Автократ!!!