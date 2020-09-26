Автосалон ТопАвто отзывы Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1 Телефон: +7 (383) 312-32-63 Сайт: https://autotop54.ru/
7 мнений о “Автосалон ТопАвто”
Меня они выбесили. Приехали на тест драйв, о котором заранее договаривались по телефону с их менеджером. О том что, машина на месте, мы даже не сомневались. Потому что нас в этом убедили и более того, разговор шел о том, что если нас все устроит, то мы в этот же день и купим. Но приехав, мы узнали, что машина уже благополучно продана другому клиенту, еще утром. Нет, я конечно многое могу понять, кто первый встал, того и тапки и тому подобное. Но по моему никто не отменял телефонный звонок, по которому бы нам могли сообщить, что ехать уже не стоит, машина продана. тем более что мы менеджеру говорили, что живем не в самом городе, добираться три часа. Но видимо автосалон не заинтересован в положительных отзывах в свой адрес, им наплевать на то, что о них напишут, как впрочем наплевать и на самих клиентов.
Я повелся на то, что обещали все сделать сделать быстро, да и чисто территориально мне удобно. Тачка нужна была срочно, буквально вечером. Эти му*илы продержали меня до самого вечера, но самое поганое, что я так ничего и не купил. То оформляли хе*ову тучу времени, то ПТС искали, а в итоге вообще кабздец полный. Оказалось, что она реально дороже почти на 300 косарей. Ёпта, конечно нет! Вы чё там, ох*енели совсем что ли??? Подписал отказ от покупки, злой как сто тигров, а они мне еще и неустойку впаяли. С*ка за необоснованный отказ от покупки. Уроды конченные, все планы мне поломали, проторчал весь день в этом уё*ищном сарае, еще и бабло на мне ни с х*ра сделали. Жееесть!!!!!
Ни для кого не секрет, тем более для торгашей, что есть такой закон №2300-1 “О законе прав потребителя”, а в нем статья 16, часть2, пункт2, который гласит о том, что продавец не имеет право навязывать доп оборудование при покупке, это запрещено законом. Но для этого заведения, как я смотрю, закон не писан. А если писан, то не читан…Покупал у них автомобиль, мне менеджер стал навязывать допы, даже вынуждать их купить. Я сказал, что я посчитаю нужным установить себе что-то, то установлю это в сервисе. А заставлять меня не надо. Он тогда мне сказал, что если я этого не сделаю у них, тогда автосалон откажет мне в гарантийном обслуживании. Я не стал тратить свои нервы на этих тупоголовых, алчных бездарей и просто не стал там покупать авто и всё. Есть достаточно автосалонов, где можно сделать покупку без подобного бреда.
Не верьте ТопАвто! Вы что?! Предварительное одобрение кредита еще ни о чем не говорит! Читала отзывы, огромное количество людей ведется на это и едут со всех городов и весей: Нам одобрено.. Это от незнания всё. Кто не дает вам уточнить сразу какой банк дал добро и не позвонить самим и не узнать? А разводилы по телефону только этим и пользуются, понимают что клиент, простите, лох, раз повелся и продолжают разводить, рассчитывают ежемесячный платеж, обещают что это окончательное решение банка. Ну это же бред, ребята! А потом еще удивляетесь, что заново отправлялись заявки в банки, выставлены другие проценты. Ну вы же сами ведетесь на этот лохотрон, а потом жалуетесь.
Очень пожалеете о том, что обратились именно в ТопАвто. У меня так и получилось. Наткнулся чисто случайно на оф сайт автосалона, довольно заманчиво, позвонил, все еще лучше. Что-то внутри подсказывало, что не бывает так все гладко, но я не хотел никого слушать, включая себя. Искать отзывы не стал, остался доволен несколькими строго положительными опять же на оф сайте и поехал. А что я теряю? Ничего абсолютно! Мне же пообещали компенсировать все затраты на проезд. Чего уж там, всего-то сутки в пути. Приехал и понял, что я лоххх. Обещанной машины нет, есть другие и значительно дороже. Того перца, который мне по ушам прокатился, я к своему сожалению, но к его радости, не встретил. В общем развод и пустая трата денег и времени. Читайте отзывы.
Самый поганый автосалон из всех, что я посещал этот ТопАвто. Хотя бы через одного кидали, чтобы хоть мнения у людей разные были. Каждого стараются нае@ать! Каждого!!! С небольшой разницей, некоторые сразу понимают суть, плюются, матерятся и уезжают, переполненные негативом. А некоторые делают всё, то же самое, только при этом еще расстаются с парой сотен тысяч, оставленной автосалону либо в качестве необоснованной переплаты, либо в качестве неустойки, на необоснованный отказ от покупки. Потом отписки мелькают, якобы все негативные отзывы, это происки конкурентов. Да вы сами себя так обос@али, что теперь х@ен отмоетесь. Кидалы!
Я вообще в ужасе от ТопАвто! Меня там развели, да не раз, а все за одно посещение. Я еще толком от “супервыгодного” кредита не отошла, месяц только прошел, все не могу свыкнуться с мыслью, что платить мне 5 лет почти по 20000. так эти мрази мне еще подсунули битую машину. Я и не думала, что может быть еще хуже, нет, оказалось, что может. Узнала я об этом от мастера в автосервисе, обратилась с незначительной поломкой, а оказалось что там ремонта на кругленькую сумму. Вот и представьте себе, что происходит в этом замечательном автосалоне, который так нахваливают псевдоклиенты. А пока не знаю, что буду делать дальше, но то что так просто я этого не оставлю, это точно.