Автосалон Элемент Авто отзывы Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7 Телефон: +7 (846) 215-11-60 Сайт: https://element-car.ru/
7 мнений о “Автосалон Элемент Авто”
Это обычный серый дилер этот Элемент Авто, который только с виду похож на официального, а приемы и методы работы у больше мошеннические. Изначально все кажется нормально, сделка проходит как положено. Но бывает, что и уверенных в себе людей, которые неоднократно приобретали автомобили, эти мошенники разводят с легкостью. Потому что договор, который дают подписать, как они говорят, предварительный, ничего на самом деле не значит. Все “плюсы от покупки” проявятся в основном договоре купли-продажи, который вам “любезно” предоставят позже, когда уже выманят с вас предоплату. Там реальная стоимость и вылезет. Но так как вами уже подписан преддоговор, в котором есть пункт о неустойке за отказ от покупки, шансов полностью вернуть свои деньги у вас ничтожно мало. Сними нужно быть начеку, а лучше вообще не связываться.
Да ну их на х#ен! Элемент Авто Разводилы! Только время зря потратила. Приехала по договоренности с менеджером. Обещал, мамой падла клялся, что машина перед ним стоит, новенькая, красивая и обязательно со скидкой. Вымораживал 5000 на бронь, но у меня как-то ума хватило отказаться. Я живу в получасе езды от автосалона, поэтому подумала, раз она там сейчас стоит, то через полчаса точно не продадут. Через 35 минут я была на месте. НО!!! Машину уже продали! Это вообще нереально. И понятно, что меня этот козлина разводил, а машины попросту не было. И менеджера не было тоже. Продался наверное вместе с машиной) Чтобы звездюлей не огрести. Не ведитесь! Я в общем больше часа на них потратила и то бесит.
Увидела рекламу от Элемент Авто, заинтересовали. Всю ночь думала, ехать к ним или нет. Сегодня с утра решила позвонить, менеджер по продажам Виталий по моему, если не ошибаюсь Арсеньев, всё очень подробно рассказал. Я планирую брать в кредит Киа Соул, 1189000 рублей. Дороговато конечно, но наличными мне столько не накопить, постоянно что-то надо. А это раз в месяц платить, тем более обещают кредит под 2,9%, что меня и подкупает. Не знаю, что мне делать, соглашаться или не стоит. Отзывов про этот автосалон много и все разные, кто-то хвалит, кто-то наоборот остался недоволен. Прошу откликнуться тех, кто именно у них брал авто в кредит. Очень хочется знать, как там обстоят дела на самом деле. Заранее благодарна.
Такая же фигня, один в один! Был у них вчера после обеда, так же по ушам проездили, что авто в салоне, приезжайте быстрее, а то желающих полно. Тоже предложили забронировать, я в отличии от вас не отказался, так как ехать мне подольше. Итог одинаковый: ой, вы конечно извините, но произошло недоразумение, оказывается автомобиль был уже забронирован другим клиентом и уже продан, но мы вам можем предложить другой. Я был злой как чёрт, ничего не стал смотреть. Деньги мне вернули через три недели, но я на такси к ним больше измотал, потому что возврат этих несчастных 5000 трижды переносили. Скажу больше, я снова наткнулся на эту же рекламу и позвонил, так меня опять пригласили приехать за этим же авто, предварительно его забронировав. Капец Элемент Авто, как разводят.
Ребят, да вы уже тут обо всем написали и добавить нечего. Я заметил, что эти кидалы из Элемент Авто не особо напрягаются, чтобы хоть как-то разнообразить свои мошеннические схемы. Всех разводят одинаково. По отзывам пробежался, так и есть, буквально несколько схем. 1.Авто на складе привезут после предоплаты; 2. авто новый, но потом узнаешь, что перевертыш; 3. авто сильно б/у, впаривают как немного подержанный; 4. заявлена одна цена, за счет кучи напичканных допов — другая; 5. оформляешь заказ, врут со сроками и в итоге привозят не ту, а как правило дороже; и 5. супер жесткая схема — оочень выгодный кредит, который в итоге вешается людям на шею неподъемным грузом. Да, примерно так, те 5 схем, на которые обычно ведутся и попадают большинство клиентов. А вообще автосалон хороший)))
Всех призываю быть максимально осторожными! Это самый натуральный лохотрон, прикрывающийся тем, что они якобы официальный дилер. И если вы ведетесь только на это, спешу вас разочаровать. Это не так! Разводят здесь нагло и жестоко. Сначала играют в официалов, вымораживают предоплату, а потом творят что им вздумается. Машина будет стоить раза в два дороже, а вам предоставят два варианта, на выбор. Доплачивать энную сумму, это порядка 200-300 тысяч, если не имеете возможности, предлагают выгодный кредит, на который не в коем случае соглашаться не нужно, с кредитом развод еще хлеще будет. Или же вы можете отказаться от покупки, за что автосалон возьмет с вас неустойку. Еще раз повторюсь, будьте осторожны!
Ой, да и официальные дилеры сейчас не лучше. Абсолютно все так и норовят обмануть. Везде плюсом к стоимости идут и дилерский сбор, и оплата предпродажной подготовки, и оплата еще каких-то не вполне понятных услуг. Что в совокупности увеличивает заявленную стоимость ни на одну сотню тысяч. А какие именно услуги были клиенту оказаны автосалоном, тоже не всегда понять можно. Заберут машину на два-три часа, потом счет выставляют, за оказанные услуги. Что они там с ней делали? Делали ли вообще что-то? Может она тупо простояла и всё? А клиент плати. Не нравится мне всё это! Никакой прозрачности.