Автосалон Лазурит Авто отзывы Адрес: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 8Д Телефон: +7 (8442) 60-45-10 Сайт: https://auto-lazurit.ru/
Добрый день такой вопрос кто нибудь подавал исковое заявление на них. Если да напишите в вайбер или ветсап 89023134143. Меня тоже вчера кинули там
ЛЮДИ. Не верьте всяким рекламам на сайтах Лазурит авто. Я вот одна из жертв их махинации. Впарили авто в кредит по баснословной цене. На словах красиво поют , а на деле сплошной обман. Поверил словам подписал все бумаги, а по приезду домой надев очки прочитав понял, что сам себя , благодаря им загнал в кабалу. Теперь на старости лет ищу работу на севере, чтобы выплачивать кредит. Теперь хочу всех предупредить Лазурит авто это мошенники с офисом в Москве.
Хотели мне продать машину, которая в залоге у банка. Вруны!!!
Мне не выдали кредит в Лазурит Авто, хотя менеджеры уверяли, что все будет ок. Несколько раз подавали заявку, каждый раз приходилось заполнять кучу бумажек, но все равно итог нулевой! Зачем тогда вообще человека обнадеживать? Сказали бы, что не факт, что выдадут деньги. А так прям заявляли, что «сто процентов выдадут, не переживайте»! И зачем, спрашивается, я понадеялась на этот салон…Лучше бы сразу поехала в другой город, а то у нас, вообще, нереально найти нормального дилера, который с уважением относится к своим клиентам и не пытается обмануть сразу же!
Просто тупо не дали осмотреть автомобиль перед покупкой. Вот просто взяли и запретили даже в салон залазить и за руль садиться. Уроды млин. Это что за салон такой??? В каком еще месте вас так нагло будут останавливать от проверки товара перед приобретением? Как я могу отдать 500 с лишним тысяч за машину, которую даже завести не могу? Говорят, типа, сначала деньги давайте, а потом протестируем. Ага, йома, а если меня что-то не устроит? Как я с них буду потом свои деньги обратно требовать? Они меня тупо пошлют и скажут, что то было, типа, за предпродажную подготовку или за время персонала, которое они на меня потратили. Был уже такой печальный опыт. Не у меня, у друга. Он вот точно также пришел в салон и с него начали требовать предоплату за машину. Так он, балбес, согласился! И потом, само собой, просто не увидел их. Просто оказалось, что в тачке брак, но бабло никто человеку вернуть не удосужился…Да, нагло, да, кидалы. Но он же не потребовал никакой бумаги в доказательство того, что деньги были внесены. А я потребовал, но мне ответили, что ничего подобного они не выдают. Типа просто делается перевод с карты на карту и потом только они дальше соизволят со мной беседовать. Такие вот расклады, господа с этим Лазурит Авто.
В каком городе это произошло? Мне интересен Волгоград. Был у них речь шла ошкоде рапид. С авто кредитом вразкмительно ничего не обьясни ли. Машину говорят привезём в течении часа. Пока думаю. Что посоветуете.?
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Вранье все эти ваши акции с подарками и бонусами, ничего подобного нет в Лазурит Авто! Все, кто заявляет, что автосалон этот, якобы, лучший среди многих, нагло вам врут тоже! Я поняла, что купилась на банальную разводку, когда мне начали рассказывать про дополнительные требования. Типа чтобы воспользоваться предложением, у них нужно какие-то дополнительные условия соблюсти. А если их соблюдать, то уже ни о какой экономии не может быть и речи, вас просто заставляют переплачивать за автомобили! Такая покупка становится клиенту крайне невыгодной, зато автосалон весь в шоколаде. Ненавижу, когда из меня пытаются дурака сделать…как получилось в Лазурит Авто..
Раньше по адресу шоссе Авиаторов находился автосалон Автомания, теперь они Лазурит Авто!!! Да, тут реально не хотят работать честно. Наверное руководство дало распоряжение подкидывать людям головняк, чтобы больше заплатили…Мне все предлагали что-то другое, потом началось, что у них нет моей машины в наличии…После этого попытались еще и под кредит меня подписать…В общем, тоже поступки такие не вызывают у меня доверия. Что касается отношения менеджеров, то они не грубили, но было заметно, что им нужны исключительно мои деньги. Ни о каком уважении, как человека, тут речи не шло. Меня просто обрабатывали до того состояния, когда я был бы согласен на все, лишь бы поскорее уехать оттуда. Но у меня просто инстинкт сработал – я никогда на такие истории влажные не поведусь. Нестоит даже время тратить на Лазурит Авто!!!
Учитывайте, что когда звоните по телефону, вам будет отвечать человек, который к Лазурит Авто не имеет ни малейшего отношения. Это будет сотрудник так называемого колцентра – Лазурит Авто это контора которая зарабатывает тем, что снимает с других работу по ответам на телефоны и консультациям. Вот только тут есть одна проблемка. Проконсультировать-то они могут, только толку от этой беседы конкретно для клиента не будет никакой. Так как персонал колцентра не обладает актуальной информацией по поводу того, как, на самом деле, в дилерском центре обстоят дела. Какой там ассортимент машин на сейчас, какие на них цены установлены. Ценники – это, вообще, отдельная статья, они постоянно меняются, чуть ли не каждый день. Курс валюты – это такое дело ненадежное, от которого многое зависит. И у менеджеров, в принципе, только одна работа отнимает в день кучу времени – это поменять все ценники на автомобили, чтобы они были актуальными. И, понятное дело, никто не будет тратить еще больше усилий, чтобы передать все эти обновленные цены каждый день какому-то там колцентру. Им сказали инфу годичной давности, те скрипт сделали и до свиданья. А нам потом разгребать, где что правда, а где туфта неактуальная. Вот так вот с этим Лазурит Авто, и на этом месте уже не первый такой лохотрон как Лазурит Авто, просто зайдите в яндекс, вбейте в поиске Волгоград, шоссе Авиаторов, 8Д и увидите какой автосалон там был раньше…прочитая отзывы все поймете…
Раньше по этому адресу находился Автомания, скорей всего это те же дельцы просто поменяли название на Лазурит Авто. Позвонил им сегодня наобещали с три тележки, приезжайте типо к нам, ваш автомобиль ждет вас. Начал отзывы читать, сразу понял что Лазурит Авто это лохотрон. Интересно долго наш Волгоград будут бомбить лохотронщики по типу Лазурит Авто!?
Да я вам больше скажу, Лазурит Авто ТОЛЬКО подержанками торгуют!!! Никаких новых автомобилей тут нет, пусть там вам лапшу на уши не вешают!!! Этот, простите, говносалон просто обманывает вас, у них только машины с пробегом продаются, большую часть которых начальство в салоне решило выставить под видом новеньких моделей!!! Естесственно, на них и наценка стоит соответствующая, так что будьте уверены в том, что, если тут авто покупаете и вам говорят, что оно «пару дней назад, как пришло с завода», то вам точно впаривают подержанную фигню! У меня чуть так и не случилось, хорошо что муж вовремя все увидел. Так бы мы точно через пару месяцев в мастерской объявились с первой поломкой. Причем такое же было и в нескольких других салонах, куда мы после визита в эту шарагу обратились. Как я поняла, в наши дни подобных серых дилеров очень много появилось по всей стране. Жаль, что оно чувствуют себя в безопасности и им никто ничего не делает из-за обмана людей. Надеюсь, что со временем ситуация изменится и вы перестаните нести им свои деньги, иначе Лазурит Авто так и продолжат кормить нас обманом и играть на наивности незнающих. Чтобы потом не писать отзывы как я то лучше туда суйтесь!!!
Меня всегда улыбали фотографии хмурых баб и мужиков на сайтах автосалонов. Вот и тут вроде бы тачку купили люди, а почему-то на лицах совсем радости нет. Да все потому что это просто рандомные граждане, которых салоновские с улицы притащили и за сто рублей попросили сфоткаться рядом с машиной. По факту это даже не клиенты, а просто залетные господа, которым копеечка не помешает. От правдивости на сайте салона нет и капли, так что не ведитесь на все их сладенькие уговоры по телефону! Чем больше вам наобещают, тем меньше они в реальности исполнят – запомните это!!! Автосалон Гавно!!!
Купил у этих уродов автомобиль, а сегодня поехал в мастерскую. Все из-за того, что движок в ней попросту сломался. Я заглох посредине трассы и чуть не попал в ДТП! Уроды из Лазурит Авто продали мне развалюху, которую я теперь буду им обратно впаривать. По гарантийному сервису принимать не хотят, так как, типа, по моей вине состоялась ситуация. В общем, сняли с себя ответственность эти казлы, но я все равно от них не отстану. Докажу, что они мне втюхали дерьмо, а не машину! Да, я сам понимаю, что виноват, надо было лучше проверять товар перед расчетом. Но, уважаемые, это где такое видано, чтобы отечественный автосалон на своих же соплеменниках наживался??? Или там опять какой-нибудь мудак из-за бугра все это держит? Тогда надо просто рога пообламывать тем, кто там работает! Они-то в курсе, какой товар людям предлагают, верно? А, раз в курсе, значит в доле и поддерживают мошенническую схему. Короче, ребят. Что с моей машиной дальше будет я не знаю (смогу ли вернуть или придется чинить и ездить дальше), но вы берегитесь этих мудней. Не связывайтесь с Лазурит Авто, с которым раньше дел не имели! Или минимум интересуйтесь у знакомых, коллег, родственников и друзей. Может, они смогут какого-нибудь дилера посоветовать. А про лазурит авто я буду оставлять плохие отзывы где только смогу!!
Про какую именно модель речь, тоже туда ездил пока думаю насчёт шкоды рапид, отзывы однако жосткии.
Сотрудники Лазурит Авто не способны предоставить толковую консультацию. Считается, что салон этот уже давно работает и команда «специалистов» там устоявшаяся. Но вот профессионализма я там явно не заметила, больше какие-то лентяи работают, которые даже в вопросы вникать свои не хотят. Пришла я, значит, с необходимостью помощи в выборе автомобиля. Не могла определиться между тремя вариантами (КИА РИО, Митсубиси ASX и Ниссан Террано), рассчитывала, что мне тут помогут и направят на верный путь. Но товарищи ваши запутали меня еще больше! И я себя реально почувствовала какой-то тупой бабой, которая не способна даже выбрать для себя нормальный автомобиль в салоне. Вы там, это, проведите какую-нибудь кадровую чистку, чтобы избавиться от всего этого мусора, который только по ошибке называется коллективом. Лучше потратьте больше денег и наймите других работников, которые смогут выполнять свои прямые обязанности, как надо! Пока что я не могу назвать вашу конторку автомобильным салоном, так как, по факту, вы им и не являетесь из-за того, что не можете продать машину и помочь человеку определиться с решением его проблемы. Вот и терпите теперь плохие отзывы!!!
Но вы купили там или Нет. Я приехал примерно с таким же настроем то ли рено тли шкода, тоже какое-то невнятное мычание. Вот уехал и думаю. Чем у вас закончилась эта эпопея?
Менеджеры Лазурит Авто очень грубые, после такого «обслуживания» пропадает любое желание связываться с отечественными автодилерами! Не знаю, так ли все плохо в других салонах, но касательного этой вшивой конторки отзывы клиентов не врут. Не лгут люди, когда говорят, что тут пытаются продавать автомобили с пробегом под видом новых. Не лгут, когда утверждают, что менеджеры салона не обладают хоть сколь-нибудь достойной квалификацией для оказания достойного сервиса. Также все верно в том плане, что салон открылся недавно, так как прошлое свое имя засрал до такой степени, что не отмыться. Работники салона просто не видят необходимости лезть из кожи вон ради обслуживания, так как такая задача перед салоном и не стоит. Их дело – просто БЫТЬ, отмывая деньги для своих богатеньких инвесторов. А все остальное это уже дело 10ое. Тут даже не важно, будут ли продажи (если совсем все будет тухло и подозрительно, то подрисуют по документам, сколько нужно), главное, чтобы контора находилась в городе законно и имела возможность принимать и обналичивать капитал. Это нашим недорогим и неуважаемым олигархам и нужно. А то яхточку 10ую будет не слишком удобно покупать, если государство за яйци прижмет, да?
С какого-такого перепугу какой-то левый человечек думает, что шарит в тачках лучше меня? Виктор Зайцев, ты, типаня, совсем берега попутал, раз думал, что я поведусь на все твои уговоры. Не, я реально понимаю, что вы там все такие грамотные и хотите, чтобы я вместо одной тачки купил другую. Но вы типа банально не можете обосновать свою точку зрения и донести до меня факты, с которыми я бы мог согласиться. Почему я должен так поступить? Чем именно ваш вариант лучше моего? И почему во всех ситуациях ваша модель стоит дороже той, которую я себе приглядел? Да и еще, главнюков своих вы когда в офис вызовете? Или они спецом ныкаются, чтобы с недовольными клиентами не столкнуться нос к носу? Ваще ссыкло какой-то вами там рулит, не по понятиям все делается. Я вам так скажу, пока вы нос по ветру не держите, ничо у вас не получится. Я был реально готов отдать хорошую тонну бабосов, если бы вы заслужили. А так гаврик ваш отбил всю охоту делиться. Теперь зато вы знаете, кому если чо в челюсть заехать надо, чтобы базарил поменьше. Отзывы я вам напишу где только можно!
Работники Лазурит Авто – натуральное хамло и быдло!!! Понабирали нищебродов из ПТУ и думают, что это проканает. Ан нет, господа, нормальным клиентам нужно нормальное обслуживание. Не знаю, кто там у вас довольным уходит после такого обращения, но лично я никогда не любила, когда ко мне начинают «тыкать», являясь простой частной компанией. Научите своих рядовых работников манерам, отправьте их на курсы корпоративной этики и повышения квалификации. Да и, вообще, измените нафик кадровую политику в своей компании, а то ваш персонал портит все впечатления от визита! Провела в вашем салоне пару часов, а такое чувство, будто с головой в чан с дерьмом окунулась. Просто даже неприятно было общаться с человеком, который не способен без жаргона с клиентом говорить. Ясно было видно, что экономят на нормальных специалистах. Но если вы даже персонал приличный нанять не можете, то вам точно нечего делать в сфере современного автобизнеса. Остальным пользователям, которые задумываются о покупке автомобиля в нас, рекомендую обходить этот салон стороной. Во всяком случае, пока они не поменяют команду работников.
После визита в Лазурит Авто могу сказать только одно – в это вшивое место за машиной лучше не приезжать. Персонал отвратительный, обслуживание НИКАКОЕ. Навязывают допы, из-за чего стоимость машины вырастает буквально в разы! В этом и есть главное отличие официальных представительств от всяких серых контор, в которых только и хотят, что заманить вас к себе, промыть мозги и осушить кошельки! Несколько раз за последний год уже натыкалась на подобные организации. Буквально в каждой находился человек, который не просто работать не хочет, а делает все возможное для того, чтобы саботировать работу всего коллектива. Мало того, что создается попросту отвратительная репутация компании, так еще и поводы появляются подать в суд! Не буду утверждать наверняка, что там руководители все поголовно в этих схемах замешаны. Но вот рядовой персонал точно мутит-крутит схемки, по которым люди лишаются своих денег и ничего взамен не получают…Фуф, выговорилась. А то аж прям накипело. Ну сколько можно же уже, а??? Порасплодилось всякой нечисти, а нормальным дилерам приходится буквально зубами выдирать клиентов друг у друга. И таких серых салонов не сосчитать, на каждом шагу уже вырастать начали.
Какие ещё подобные магазины куда не надо соваться по вашему мнению? Ищу хороший магазин, чтобы купить шкоду рапид.
Хотели пожаловаться руководителям на поведение сотрудников автосалона, а их не оказалось на месте. Не оказалось в день, когда мы машину смотрели, не оказалось и на следующий. Потом я еще несколько раз приезжала в Лазурит Авто, но постоянно мне говорили, что начальство где-то отсутствует. То с партнерами там какие-то дела решают, то с клиентами крупными разбираются. Одним словом, гуляют везде, чтобы только на рабочем месте не присутствовать. Понимаю, что я, может, и не права, но надо как-то налаживать обратную связь с покупателями. А то руководители автосалона даже не представляют, каких мышей себе на работу наняли.
Капец! Первый раз вижу автосалон, у которого нет собственного сервиса! Извините, ребята, но я тогда не понимаю, а как вы выполняете свои обязательства перед клиентами? Вот, предположим, вы упустили из виду, что в машине есть брак. Человек купил авто и в процессе эксплуатации обнаружил этот косяк. Приехал к вам, естественно, разбираться. Предположим, это произошло, пока еще гарантийный срок действовал. И что вы будете делать в таком случае? Тащить тачку в какую-то левую мастерскую? А что, если по дороге с ней что-то случиться? Ладно, вы не отвечали за то, как до вас доберется человек, но потом что? В общем, мне это категорически непонятно. Каждый уважающий себя дилер должен иметь возможность оперативно исправить все косяки и проблемы в работе автомобиля. А тут, такое ощущение, что вам просто плевать на это. Я, когда не увидел у вас сервиса, то сразу засомневался в покупке. Решил приехать домой и взять пару дней, чтобы дополнительно все обдумать и взвесить все «за» и «против». А потом наткнулся на комментарии, в которых люди вас обвиняют в мошенничестве. Соответственно, я был прав, когда принял вас за разводил обычных?
Зашел на официальный сайт Лазурит Авто ру, увидел краткую статистику о проданных автомобилях и времени, сколько дилер работает на рынке. Посмотрел дату покупки домена и начала наполнении сайта. Улыбнулся. По факту этот дилер работает минимальный срок и просто накрутил себе счетчики на сайте, чтобы таким образом вызвать у вас доверие. На проверку они, дай бог, если 0.1% от всего указанного реализовали. С этим у меня сразу сомнения, так как по таким ценам вряд ли у них много заказчиков. Переплата идет дичайшая, я вам скажу. Я работаю с несколькими дилерами по ряду вопросов, как-то показал доброму другу, который один салон представляет (у меня с ними уже давно сложились добросотруднические отношения, так сказать), а он мне сообщил, что этот «гость» уже давно пытается у них долю в бизнесе отжать. Сначала просто купить хотели, а потом просто свой салон открыли. Но как работать правильно, они не знают. Да и сайт Лазурит Авто тоже сделан на коленке. Короче, все с ребятами лично мне стало понятно. Надеюсь, что не только я сделал соответствующие выводы? Обращаться сюда – это как самому расписаться под собственной наивностью и слабоумием. Просто присвоят ваши деньги и поминай, как знали.
Очень завышенные ценники на автомобили!!! По телефону сказали, что на сайте правильная стоимость стоит, а в реальности оказалось, что она раза в два превышает все допустимые нормы!!! Менеджер во время консультаций всячески пытался увести в сторону разговор о цене на машину, хотя я несколько раз пытался четко определить, верный ли ценник. Были у меня изначальные подозрения по поводу данного дилерского центра, и теперь, когда я читаю отзывы, то четко понимаю, что своей интуиции стоит доверять. Короче, когда вроде бы все было нормально и мы подошли к теме с составлением договора, то мне в руки всучили бумагу, в которой стояла далеко не та цифра, на которую я рассчитывал. Конечно же, она была выше…И не просто выше, а КОНКРЕТНО! Я глазам своим не поверил. Накинулся с криком на работягу, ору ему «я же спрашивал тебя, я же спрашивал!» А он, бедняга, не знает, что сказать. Блин, вот потратили мое время, как тут не психовать?? Я с работы специально отпрашивался, чтобы за машиной съездить. Думал, все сразу сделать за несколько часов, а получилось, что просто провтыкал все это время зря на этот чертов Лазурит Авто.
Приехал сюда, чтобы посмотреть машину и уже потом, опираясь на впечатления от увиденного, делать выбор в пользу той или иной модели. Но знаете, что я увидел в Лазурит Авто? Абсолютное игнорирование интересов потребителя! Вам тут банально не дадут пощупать тачку, проверить ее в деле и немного покататься по округе. Менеджеры будут всячески отговаривать вас от поездки, ссылаясь на то, что вот они-то точно не торгуют побитыми машинами. А потому вы им можете смело доверять, ведь они – одни из лучших на рынке. Вот только на деле это никак не доказывается, в отзывах в интернете о них люди только и пишут, что это мошенники и разводилы. Я теперь очень сожалею, что не додумался изначально по комментариям пройтись, так бы у меня уже заранее сложилось соответствующее впечатление про этих товарищей. Но все равно, я доволен, что убедился в своих ощущениях и понял после личного визита в салон, что эти товарищи не имеют никакого отношения к официально-работающим дилерским центрам в моем городе. Это самый настоящий серый салон, который палится в 2 секунды. Стоит только заикнуться о проверке автомобиля, как тут же они съезжают на другую тему.
Такие салоны, как этот, никогда своих гарантий не выполняют. Я уже несколько раз сталкивался с серыми дилерами, и никогда ничем хорошим попытки с ними поработать не заканчивались. Вот, теперь тоже вижу, что обиженные и бортанутые комментарии пишут. В отзывах все пропитано негативом – автосалон, одним словом, мошеннический. И я не пожалел, что не связался с ним, хотя первое время, конечно, были такие мысли. Слишком уж ценники на их автомобили сладенькими казались. А тут оказалось, что это просто они их нарисовали красоты ради. По факту же все совсем иначе обстоит. Короче, так и думал. Советую всем, кто себе автомобили присматривает, связываться исключительно с официальным дилером, который за свою работу отвечает головой и репутацией. А такие салоны, которые не имеют нормальной кармы от пользователей, не заслуживают доверия. Да, соглашусь, не всему в интернете можно верить, но какой смысл рисковать и обращаться в заведомо ложную фирму (пусть и в ней не все так плохо, как пишут), если есть возможность пойти к нормальным конкурентам и там все сделать без рисков?
Это ж насколько нужно быть отбитыми, чтобы пытаться впарить своим клиентам побитый автомобиль? Не знаю, в какой заднице они его нашли, но это было сверхтупо – предлагать его мне и думать, что я ничего не увижу. Тут банально даже по внешнему виду было понятно, что авто не поступило к ним «с завода совсем недавно», как мне манагер пытался донести. Они его просто у кого-то за бесценок выкупили и немного полирнули, после чего выставили на стенды. Но народ уже наш давно не такой тупой, когда речь идет о серьезной покупке, мы все 10 раз проверяем. Во всяком случае, я так делаю, не знаю, как насчет вас. Так вот, когда я глянул на тачку, то буквально сразу понял, что краска на ней абсолютно свежая. В некоторых местах даже не соизволили качественно замазать внешние дефекты, они были четко видны. Потом я сел в салон и увидел, что сиденья потерты. Еще раз спрашиваю у менеджера – она точно новая? «Да» — ответил он, даже не моргнув глазом. Я после этого сказал, что он…Не буду матюкаться, в общем, обманщик и я ничего здесь покупать не буду. Парень офигел, так как считал, что этот «лошок» у него уже в крамане. А тут рыбка сорвалась, обидно.
Нужного автомобиля, который мне обещали предоставить в салоне, на месте не оказалось. Оформляла покупку в бронь Ниссан Террано в синем цвете в премиум-комплектации. Пообещали, что автомобиль доставят к месту в течение 3-х дней. Мы этот срок с менеджером Виталием обговаривали предварительно несколько раз. Когда 3 дня прошли, я позвонила в салон и спросила, как успехи. Мне уже ответил некий Эдуард, который сообщил, что мой «Террано еще в пути». Спросила, когда ждать, так как времени уже итак прошло достаточно. Сказали, что «пару дней». Звоню еще через 2 дня, говорят, что вот-вот приедет и что я могу уже собираться в салон за авто. Собралась, поехала, приезжаю. Смотрю, моего Ниссана так и нет. Подзываю первого попавшегося лохмондея, спрашиваю, типа, чего за дела? А он такой проверяет по базе и заявляет, что никакой Террано у них не заказывали. И что моего имени и фамилии нет в базе! Сказать, что я прифигела – это ничего не сказать. Просто банально мне морочили голову в течение недели!!!! Попыталась дозваться руководства, чтобы пожаловаться, но на месте никого не оказалось. Короче, ни тачки, ни начальства. Крутой автосалон, ничего не скажешь. Лучше дела с Лазурит Авто не иметь..
Не верьте менеджерам этого автосалона, по телефону они вам расскажут все, лишь бы вы к ним сами приехали в салон. А когда окажитесь на месте, то работники начнут вам промывать мозги. Так со мной было, когда я приехал к ним, чтобы купить Хюндай Солярис за 600 000. В беседе с работником такое чувство создавалось, что я себе друга нового нашел, с которым легко и просто. А потом я понял, что таким образом просто притупляли мое внимание! Солярис НЕОЖИДАННО подорожал до 700 000, при этом, мне об этом никто и словом не обмолвился. Работник все пытался о другом беседовать и никак не реагировал на мое недовольство. Я уже начал беситься, и только тогда он соизволил обратить внимание и крикнул что-то типа «а как вы думали, мы зарабатывать должны»? Я всегда, будучи наивным дурачком, полагал, что дилеры отечественные зарабатывают на дилерской наценке на автомобили, не? А тут оказывается, что еще и на переплатах СВЕРХ НАЦЕНКИ заработок идет. Ну да, кто мы такие, чтобы им указывать на то, что ОНИ дурят простых людей? Нужно молча согласиться и схавать, верно? А лучше еще пару друзей привести, которых они тоже с таким же успехом кинут. Этакая реферальная программа для лохов.