Автосалон Лайф Авто отзывы Адрес: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 47 Телефон: +7 (845) 298-57-64 Сайт: https://lifea.ru/
На самом деле это мошенники, которые умело маскируются под официалов. В планах была покупка Ниссана Террано. Конечно хотелось сэкономить, как наверное любому. Поэтому искала в интернете наиболее выгодные предложения. Нашла этот салон, позвонила, все подтвердили, и наличие и стоимость. Радовалась, как девчонка, пока ехала. И встретили хорошо и машину обещали показать, после предоплаты. Пишу сейчас и понимая, с какой легкостью я повелась. Это как вообще, нормально? Обещали показать после предоплаты. Почему в тот момент у меня сомнений на этот счет не возникло. Ну и короче говоря, попала я потом на неустойку. Потому что в той комплектации, что привезли, мне купить не позволяли мои средства. А покупать ржавые б/у машины я отказалась.
Говорили, что сотрудничают с десятками солидных банков. А мне почему-то одобрение пришло от какого-то типа “С*аньБанка”, я даже название не запомнила. А Сбера например отказ пришел, хотя у меня там был кредит, который я погасила без единой просрочки. Изначально мне были обещаны 11%. С меня даже взяли 15 тысяч за услугу в подборе самого выгодного предложения. А в итоге мне озвучили реальную процентную ставку в 24%. Супер-выгодно! За что деньги взяли, твари! И не вернули! По бумагам они прошли как оплата услуг кредитного отдела, якобы они сделали все как положено, а я необоснованно отказалась. Очень мутно все у них. То что это кидалово, нет и сомнений.
Соглашаюсь со всеми негативными отзывами в честь данного заведения и от себя добавлю, что эти мрази и дальше будут также безнаказанно продолжать свою мошенническую деятельность, если мы с вами, сообща, не прекратим ее. В одиночку бороться трудно, а порой и бессмысленно. Меня также, как и многих, развели на этом лохотроне. Вынудили покупать подержанный автохлам по нереальной цене. В противном случае мне грозили неустойкой. Эта схема всем известна, но у этих кидал она еще действует. Чтобы не потерять 100 тысяч, доплачиваешь 200. По документам они подтерты со всех сторон, а клиент, простите, в @опе. Я пробовал достучаться до правосудия, но моего голоса мало. Предлагаю объединиться. У меня есть юрист, который выигрывал подобные процессы. Вот он и посоветовал, чем нас будет больше, тем быстрее нас услышат.
Я выбирала нормальный автомобиль и поэтому искала отзывы только о машинах, а вот про автосалон как-то не подумала. В моем понимании, если официальный дилер, то этим все сказано, проблем быть не должно. Но оказалось, что я ошибалась и очень. У этих разводил, репутацию которых я поленилась проверить, как раз таки машины нормальные имеются, но как они их продают, это конечно жесть. Автосалон предлагал купить ниссан жук подержанный, 2017 года выпуска, за 990 000. До этого же я смотрела на других оф сайтах салонов, были 1050000 и 1150000. А это как бы неплохо и достаточно выгодно. Я купила, только общая стоимость у меня 1230000. То есть 240 тысяч сверху за обязательные доп опции и услуги. Ни х*ена себе скидочка. Народ, поверьте мне, Лайф Авто это разводилы, остерегайтесь их.
Купил у них новую Киа Рио, а свой Логан 2015 года сдал по трейд ин. Как проходила сделка, честно даже вспоминать не хочется. Сколько нервов мне вытрепали! В общем я проторчал у них 9 часов. Всему виной моя доверчивость. Я правда надеялся, что раз мне обещают, то так и будет. Я перед тем как к ним ехать, снял Логан с учета, и мыслей не было, что меня собираются швырнуть. Мы же обо всем договаривались, я уже был у них, они смотрели мою машину, все было нормально. Я приехал, внес предоплату за Киа и тут началось. Логан забрали на проверку, долго ничего не говорили. Уже за это время оформили к продаже Киа, тут мне сообщают, что у Логана выявлены серьезные проблемы и цена соответственно будет ниже. На 200 тысяч!!! Мне за него обещали 350000, а теперь что, 150 получается? И это когда я у них на крючке! За отказ от покупки светит неустойка. Долго я с ними бодался, в итоге сошлись на 250000. Ладно хоть так еще.
Это пипец, ребята. Не ходите в автосалон Лайф Авто никогда. Приехал покупать тачку со скидкой, как мне обещали по телефону. Я час беседовал с их манагером, узнавал, что там и как. У меня ни малейшего сомнения не было, что меня хотят швырнуть. Но по приезду выяснилось, что тачки в салоне нет, надо вносить предоплату и только тогда ее пригонят. Мне этот факт показался странным и я сказал, что лучше будет, если я подожду, а как пригонят, посмотрю и может куплю. Но мне сказали, что так невозможно. Я уже хотел было поверить, но в этом момент мужик стал кричать, что его развели. Он внес предоплату, а ему пригнали автохлам, отказался, а за отказ с него взяли неустойку. Короче разборки, полиция, я не стал дожидаться финала и свалил, радостный от того, что не повелся.
Если бы я раньше нашла этот сайт, то переубедила бы мужа покупать машину у этих мошенников. А так попали на кругленькую сумму в Лайф Авто. Муж нашел их сайт в интернете и загорелся желанием обратиться именно к ним, так как они предлагали Renault Kaptur 2018 года с небольшим пробегом за 880 тысяч. Отзывы на сайте были только хорошие, а дальше он и смотреть не стал. Уехал на такси в отличном настроении, потом звонит, злой как черт, привези деньги, которые мы откладывали на отпуск. У нас было 100 тысяч, пришлось везти. Оказалось, что окончательная стоимость автомобиля 980 тысяч. Муж хотел отказаться, но ему пригрозили неустойкой, так как договор уже был подписан. И чтобы не выбрасывать 98 тысяч на ветер, решено было покупать. А отпуск…подождет. Конечно не рекомендуем, обманывают всех.
Я у них конкретно влип с кредитом. На уши присели, обработали, наобещали всего возможного и невозможного, ну я и купился. Первым делом с меня взяли первоначальный платеж, и я крепко повис у них на крючке. Далее они уже просто мной манипулировали. 28% в реальности, сроком на семь лет, без возможности досрочного погашения, что ужасно. Обещали, что тачка будет стопудово со скидкой, но скидку не сделали, а вместо этого еще к стоимости прибавили все обещанные подарки, страховку, зимнюю резину и с*ка навигатор. Помимо этого застраховали от всего, от чего только можно. Итоговая стоимость выросла больше чем в два раза и это всё под 28%. Для меня это просто жесть. Их нужно обходить десятой дорогой. Потому что если вляпаешься, потом *рен что докажешь.
Много там мутного, не понравилось. Ценников на машины нет, называет цену менеджер, а мало ли что он мне скажет, а потом разбирайся что да почему. Я перед поездкой почитал про них отзывы, все разные. как хороших много, так и плохих. Ну я подумал, что это в порядке вещей, всем людям не угодить, у каждого свои требования, свое мнение. Но походив по залу, пообщавшись с менеджером, я все же больше склонен доверять негативным комментариям. Посмотреть машину нормально невозможно, только когда внесу предоплату. А какая ее окончательная цена я и знать не знаю. А в отзывах многие писали, что в итоге цену нереально завышают, клиент отказывается покупать, а у него с предоплаты забирают 10% от полной цены машины. Не стал я ничего там покупать.
ехать к ним нет никакого смысла, потому что это потеря времени и только. нет там ничего хорошего, как не ищи. Кроме пустых обещаний, автосалон больше ничего предложить не может. А вот разводят там старательно. но мне например было с ходу ясно, к чему клонят эти дешевые разводилы. Тачку посмотреть потом, документы проверить потом, показывают чисто поверхностно, даже салон не открывают. А это на минуточку подержанная машина. Мало ли что с ней не так. Но они сначала требуют предоплату и подписать преддоговор. То есть они страхуют себя на всякий случай, а клиент должен поверить в честное слово. Нет, меня на таком не проведешь. Разводилы это и делать там нечего. Вот и в Саратове появились разводилы…
Осторожно, развод этот Лайф Авто! Цен таких там нет и в помине. То, что заявлено в рекламе, чистое враньё. По телефону тупо подтверждают инфу с сайта, ну и от себя добавляют по обстоятельствам. То есть говорят клиент то, на что он собственно и надеется. А то, что по приезду оказывается все совсем не так, это уже, как говорится, мало е*учий факт. Основной задачей для них является заманить клиентов в салон, а дальше как карта ляжет. Поведется клиент на предоплату, отлично, значит попал конкретно. А не поведется, ну и пошел на х…Разве мало на свете лохов? Уедет один, приедет другой. На рекламу и телефонный развод ведутся же, значит лохов предостаточно.