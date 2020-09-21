Автосалон Лого Моторс отзывы Адрес: Ижевск, Улица Азина 83 Телефон: +7-3412-20-97-38 Сайт: https://logo-motors.ru/
6 мнений о “Автосалон Лого Моторс”
Развод и враньё по телефону. Не верьте Лого Моторс, ни единому слову, особенно если вы не местный. Говорят, что машина в наличии, специально называют низкую цену, обещают даже вернуть деньги потраченные на проезд. Запомните! Это развод! Не будет там ни машины, ни цен таких. Начнут навязывать другие, обязательно дороже, или же наоборот автохлам, который тоже явно по завышенным ценам. Многие ведутся и покупают, чтобы домой порожняком не возвращаться. А если вас еще и на предоплату развели, то тогда полный абзац. Не верьте этим разводилам. Сидите лучше дома, подыскивайте надежный автосалон, читайте реальные отзывы, интернет вам в помощь.
Съездил к ним в Лого Моторс, фуфло полное, только время потерял. По мне так это тупой развод какой-то, приглашать за машиной, которой нет. Какая выгода светила автосалону от того, что я приехал, полчаса проторчал у них, плюнул и уехал. Машины нет, они сразу сказали, что она типа уже продана. Я приехал через час после телефонного разговора с менеджером, который уверял меня, что она стоит перед ним. За час продали? Да я вас умоляю! Бывает и трех часов мало, а эти за час управились. То что это развод, я понял практически сразу. Той машины нет, давайте посмотрим другую. Я сам знаю, что мне нужно, а в чужих советах не нуждаюсь. Хуже от этого только им, сам я больше туда не поеду, мои друзья тоже, а теперь и вам пишу. Не тратьте свое время на разводил, не стоит.
Надеюсь, что мой отзыв увидят те, кто уже собирается за автомобилем в этот лохотрон. Увидят и сделают соответствующие выводы. Им верить категорически нельзя. Реклама, обман по телефону, все это только для того, чтобы просто заманить вас, а дальше цель одна, развести на деньги. Нет там таких цен, это нереально просто, продавать машины стоимостью ниже рыночной. Вас будут до последнего держать в обмане, честно глядя в глаза подтверждать заявленную стоимость. А когда вытянут с вас часть денег, или всю сумму, резко изменят и цену и свое отношение к вам. Придется покупать несоразмерно дорогой авто, или оплачивать неустойку за отказ. Доказать правду окажется невозможным, так как у вас только слова, а у них договор, вами уже подписанный. Это мошенники, остерегайтесь их.
Рассказываю со слов жены, попала она конечно конкретно. Будь я там, я бы не допустил этого. Ну что поделаешь, женщина. Пока я был на вахте, она нашла отличное предложение, очень выгодные условия по кредиту и решила взять авто, не дожидаясь меня. По телефону ей был предодобрен кредит на Киа Рио б/у, стоимостью 409000, с ежемесячным платежом около 7000. На месте ей эти же цифры озвучили, они подписала договор. Не знаю куда она смотрела, когда подписывала, но реальный платеж теперь у нас почти 15000. Проценты выросли, кучу страховок впендюрили, хоть и обещали, что ничего лишнего не будет. Теперь у нас истерика, а папа паши как конь и плати по кредиту 7 лет. Милые дамы, не суйтесь в то, в чем вы не разбираетесь. А к этим кидалам и подавно.
Тупой развод, не понятно на кого рассчитанный. Где они лохов находят, которые на это фуфло ведутся? Ну да, обещают они много и красиво, понятно, что люди к ним едут. Но неужели еще кто-то им верит и что-то покупает? Да трехлетний пацан уже с порога поймет, что его пытаются развести, если только они скажут, что тачка на складе, пригонят после оплаты. Это насколько наивным лохом нужно быть, чтобы повестись на такое? Я сразу понял, что мне там нечего делать. Они не единственные, чтобы покупать только у них. Уже закрыли бы их что ли, чтобы глаза не мозолили и время на них не тратить. Фуфло гонят, а люди ведутся, потом попадают на бабки. Мне например жаль тупо потраченного времени.
Никогда не покупайте в Лого Моторс машины! Даже не думайте туда ехать! Жесть, как разводят. Звонила, специально узнавала, реально ли купить Ладу Веста с пробегом 20000 км, год выпуска 2018, за 630 тысяч. Да, говорит, реально, приезжайте. Приехала, показали мне Весту, так вроде все норм. Вносите, говорят, предоплату. Я оплатила 120 тысяч, жду. Дождалась, блин! В договоре КП указана стоимость 699 900. Откуда вдруг 70 тысяч нарисовались? Это за обязательные допы, а разве вам не говорили? Нет! блин, не говорили! Да не может такого быть, вот и в договоре указано. Я злая, говорю, что не буду ничего покупать, отдавайте деньги. Хорошо, отвечают, ваше дело, за деньгами приедете через 10 дней, вернем за вычетом неустойки, как раз у вас получается 70 тысяч. Вот сволочи!!! Чем дарить мошенникам, пришлось доплатить.