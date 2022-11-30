Автосалон Максима Карс отзывы Адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева 16к1 Телефон: +7 (473) 212-09-82 Официальный сайт: https://maximacars.ru/
Если вы думаете что 90-е закончились, то это не так. В Максима Карс все еще в силе. Работают очень умело и уговаривать умеют. Я так и повелся на все их рассказы, что все хорошо. Сначала посмотрел новый Рапид. А потом пошел оформляться. Все в роде было хорошо, но оказалось что машину привезут под заказ в течении недели. Я это все посмотрел и увидел, что как бы все это подозрительно. Меня тем более просили внести всю сумму сразу, но я не согласился. Сначала цену рассчитали, но в договоре они внесли приписку включая дополнительные расходы, если они будут. Я это пропустил мимо, как то. В итоге подписал и внес 120тыс. Машину то в итоге через месяц привезли. И все время трепали нервы, а потом уже стали угрожать. Думал договор разорвать, а там еще один пункт — компенсация им в виде 10%. Короче хоть получил свою машину. Думал уже в прокуратуру пойти, но машину доставили . Но все это было очень напряженно и стремно. Не советую туда соваться в этот Максима Карс.
Зря потратил на них свой выходной день. Обманули во всем. Позвонил узнать есть ли в наличии Хендай Тюксон, сказали есть и стоимость назвали, а по приезду не нашёл у них, решил спросить, так на самом деле нет! Якобы где-то на какой-то стоянке, но привезут показать за деньги, а самому туда ехать нельзя. А по стоимости так дороже на 900 тысяч, чем озвучили по телефону. Немалая такая разница. А в наличии мало машин, выбора никакого. Не рекомендую автосалон Максима Карс они очень ужасные!
Да уж такого вот обмана я не ожидал никак. Хотел себе взять Терано новый. Сначала заранее запросил рассчитать в своем зарплатном банке кредит . Мне там насчитали всего 14,5% годовых. Уже зная это поехал выбирать машину в Приоритете. осмотрел там новый Терано нисан. Против моей старой нивы машина класс. Все в ней, как надо работает, еще завел послушать — идеально. Подал заявку на кредит и они мне дали его почитать. То оказалось, что процентная ставка в нем 20,2%. Я конечно же отказался от такого расклада. Ведь это просто грабеж. Так они меня начали пугать, какими то неустойками в 10% от стоимости. Ругался с ними долго, потому что я то ничего у них не покупал. Еле-еле отмахался от них. Со всех сторон , как пчелы на мед слетелись , и давай меня пресовать. Пришлось позвонить в полицию, тогда сразу прекратили и разбежались в разные стороны. Чуть не разорвали меня на маленькие части. Убежал от туда, как ошарашенный.
Все вроде бы начиналось хорошо, нашел на сайте Максима Карс. Затем приехал посмотреть авто. Потом спросил, а почему цены такие низкие очень подозрительно. Так они не стесняясь отвечают. Что это все потому что для привлечения клиентов — указывают максимальную скидку. Но чтобы ее получить нужно, чтобы звезды и галактики сошлись и комплектация тоже. Там столько нюансов, что это очень нереально. Хотел себе взять Весту по акции. Но чтобы получить ее за 319 тыс. мне нужно по трейд ин сдать свой авто за 200 тыс. И еще там всего кучу нужно соблюсти, так это в минимальной комплектации еще. Машина то новая хорошо, но считая все эти подводные камни получается, что это развод. А если еще и кредит брать и доп функции, такие как антикор, сигналку и конечно же Каско, то цена еще на 550 тыс взлетает. Я в шоке от такого расклада. У ж лучше я пока останусь на своей шкоде, чем влезу в эту кредитную пропасть.
Вот мы и поперлись туда, чтобы осмотреть все и подобрать. Она сначала взять киа пиканто хотела, а потом выяснила что лучше уж рио киа взять. Приблизительно по одной цене, но рио то побольше будет, если с кем то еще куда то ездить. Так и начали мы к этой рио присматриваться. Она вроде бы уже согласилась и пошла даже заявку на кредит оформлять. А я тем временем открыла бардачок, а там накладная на ремонт с СТО — ремонт и покраска переднего левого крыла. Я быстро к ней, все рассказала. Она очень огорчилась конечно, а я то и сама как удивлена была. Что в салоне нам будут подсовывать битую машину по цене новой. Ушли от туда, так как тут доверься — они тебе набросают кота в мешке. Ведь с битыми машинами потом одни проблемы будут. И примета это плохая.
Поверили менеджеру Максима Карс по телефону и разочаровались. Звонили им как-то узнать стоимость, в итоге они чуть ли не каждый день стали названивать и вот последний звонок был что распродажа машин этого года, чтоб на следующий они закупили уже нового года и большие скидки дают, решили с женой не упустить шанс и даже деньги взяли сумму которую нам озвучили! По приезду нас никто не ждал, как сказали что будут ждать, машины о которой говорили нет и цены такие, что за эту сумму вообще ничего не купишь! Как мы поняли у них просто звонки поставлены на поток и говорят все что мы хотим услышать что есть такая машина, что цена низкая, а все для того чтоб приехали! Так что не радуйте своим приездом этих врунов!
Новый датсун решил у них взять, посмотрел — цены приличные очень. Поехал туда все посмотрел. И оставил заявку на кредит, ждать не стал — поехал по делам и оставил свой номер телефона. Перезвонили на следующий день, что все готово и можно приезжать. Поехал с другом туда, взял документы с собой. Подписал договор кредитный и получил свой датсун новый через 3 часа. Все вроде бы было хорошо и замечательно. Но это длилось только недолго. На 10-й день полетели тормоза я даже не успел отреагировать и ручник поднять. Попал в ДТП, догнал впереди стоящую ниву. Короче ниве чуть-чуть досталось, а у датсуна передка нет совсем. Теперь вот сплошные разбирательства и нервотрепка. Машина в ремонте уже 10 дней. А у меня вопрос, почему то тормоза пропали вдруг. Кредит плачу и машины нет, и вроде не виноват. Буду судиться за то что не качесвтенное авто мне предоставили. Ведь не должно быть такого, что пропадают тормоза. Как считаете?
Совершила большую ошибку, купив машину у Максима Карс! Доверилась их сотрудникам, насоветовали мне взять кредит, чтоб получить скидку, я взяла, дали 100 тысяч скидку, но под 22% годовых кредит на 5 лет! Суть в том что машина стоит 2.5 млн, в 22% это 550 тысяч… а сообразила я поздно, уже когда приехала на машине домой! ((( обманули что будет дешевле, что все так покупают чтоб получить скидку! Думаю умные люди понимают что брать у них кредит это очень гиблое дело..
Не видать мне Ларгус, как своих ушей. Потому что сильно уже размечтался я, что возьму его в Приоритете за 338 тыс. Вроде бы все было хорошо, приехал туда в 12:00 нашел менеджера и стал смотреть Ларгус. Менеджер тогда ко мне подошел и стал рассказывать, что машина классная, только с завода, полностью обслужена. А чтобы скидку такую получить нужно ,сдать старый авто в трейд ин, а там уже в зависимости от оценки — будет ясно. Я в принципе решил свою приору загнать на оценку к ним, чтобы все было, как надо. Да и интересно было узнать, как они оценивают. Оказалось в итоге, что они оценили ее в 103 тыс. Я совсем от такого опешил, как так мою Приору 2010г с пробегом в 120 тыс так обесценили. С мастером их поругался. И уже психанул. Это же развод на ровном месте меня уже на 80 тыс кидануть решили. Лучше я уже на своей Приоре поезжу, чем позволю себя так наеб*ть. Тем более я то в ней уверен, а в новой хз что они мне подсунут.
Я же хотел взять себе новый Поло в этом Максима Карс. Но судьба отвела в сторону — наверно не зря. Цена была там ну просто песня. Посмотрел белый поло -посидел в нем, все примочки пощелкал, даже стеклоподъёмники. работает все шикарно вроде. Насчет цены начал спрашивать и вот здесь то, вообще все как то муторно стало. Не понятно какая цена у него, так как все зависит от того и от сего. Короче двадцать минут выяснял, как складывается цена на авто. оказалось , что цена больше чем на сайте на 300тыс. А если еще и примочки нужно типа антикора, защиты движка , то еще дороже — это еще плюсом считается сверху. Я в шоке от какого расклада был полностью. Я то рассчитывал на одно, а в итоге совсем другое. Думаю, чтобы уже понять окончательно — решил рассчитать сколько будет стоить в кредит. Там цена стала 1,1млн,короче еще на 350тыс больше. Ну это уже край наглости. Все конечно понимаю, но это просто звездец полный этот Максима Карс.