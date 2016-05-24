Автосалон Мир Машин отзывы Адрес: г. Самара, Южное шоссе, 20 (ТЦ «Идея», 3й этаж) Телефон: +7 (846) 215-02-38 Сайт: https://mir-machine.ru
Добрый день! Хотел бы оставить отзыв об этом, с трудом сказать, автосалоне. Решил купить жене автомобиль. Остановились на Рено Аркана, так как до этого был Каптюр и были им довольны. Заказали авто в подходящей комплектации у Оф. Дилера Рено в Тольятти, так как живём в Тольятти. И тут черт дернул жену оставить заявку на покупку вышеуказанного а/м на сайте мир машин. Нам раз пять позвонила консультант и уверила нас, что интересующий нас автомобиль в наличии в « автосалоне» мир машин. На следующий день жена уговорила меня поехать в Самару и выкупить его. По приезду сразу «улыбнуло» отсутствие площадки с товарными автомобилями и само размещение автосалона… на 3- и этаже мебельного магазина))) поднявшись на этаж и окинув взглядом мы также не увидели обещанного нам белого Рено арканы. В итоге выяснилось, что нас тут никто и не ждал, а Девочка, одолевавшая нас звонками- всего лишь оператор кол.центра и вообще не ведала! В итоге нам был предложен Рено аркана, в самой дешёвой комплектации на 100 т.р дороже чем у официалов. Мы зря потратили день, бензин и нервы. Надеюсь кому то поможет мой отзыв
ОХ УЖ ЭТИ ЛОХОТРОНЩИКИ…Мир Машин это лохотрон от создателей Миллениум Авто, Самара Авто, Атц Самара…эти разводилы просто названия меняют. Найдите не поленитесь отзывы про эти автосалоны, вы найдете ужасное количество не довольных клиентов которые жалеют что обратились к ним. Вот теперь думайте, стоит ли туда вообще обращаться. дабы потом не жалеть и отзывы не строчить..
Все хорошие отзывы это ПОЛНЫЙ ПИЗД*Ж! ПИЗД*Ж такой же как и их акции и скидки!!! Нет в Мир Машин низких цен на автомобили, чуть не попался на кредит под 25 процентов годовых…
Милые товарищи, кто со мной хочет положить конец существованию Мир Машин? Мошенникам не место на отечественном рынке, особенно касающимся продажи и покупки машин! Я сейчас занимаюсь составлением документов для подачи коллективного судебного иска (пока что смогла связаться только с тремя людьми со схожей проблемой). Чем больше нас будет, тем больше шансы заколотить двери этого поганого автосалона навсегда! Сам видите, что твари совершенно ничего не боятся. Но у меня есть толковый юрист, который может все организовать. Никакой платы с вас не возьму, максимум показания в суде. Если мы ничего не сделаем, то автосалон и дальше будут обманывать честных людей и отбирать их кровные деньги!!! Не обращайтесь в этот автосалон лучше!!!
Доброго времени суток, хотя кому как… Решила недавно купить себе авто, облазила кучу сайтов. Но я чувствовала какой-то подвох и как оказалось, не зря.Жаль отзывы про них не прочитала сразу. Позвонив оператору, она меня убедила, что все честно, и чтобы я не боялась. Но боялась не зря, проделав огромный путь за заказанной машиной я просто потеряла дар речи.. Она была в таком отвратительном состоянии, что я даже не знаю, как сказать. Да еще и менеджер, который кроме глупых слов походу вообще никаких не знает. Искренне не советую вам, если вам не лишние ваш нервы.
ЛОХОТРОНЩИКИ!!! Спасибо уважаемым пользователям, что уберегли меня от неприятностей. Я уже собиралась выезжать в автомобильный автосалон за машиной, как меня дернуло зайти в интернет и почитать отзывы. Я просто офигела от найденной информации, большая часть комментариев просто наводили реальный ужас. И это автосалон??? Вообще не понимаю, как до сих пор таких мошенников не прикрывают и позволяют им спокойно работать. Да, у нас не столица, но, простите, это же не дает повода работать на рынке всяким мошенникам и обманщикам! Куда смотрит полиция? Или только за курящими на вокзалах и писающими во дворах гоняются? Жаль, очень жаль, что наше правительство больше концентрируется на увеличении своих доходов, чем о нуждах граждан. Было бы иначе, может, нашу страну и не считали бы такой помойкой.
Накручивают стоимость автомобиля, на чем только можно. Сначала мне пообещали выдать автокредит под 8 процентов, а потом оказалось, что там все 15. Потом выяснилось, что эта цена еще без дилерской наценки, которая составляет 22 процента от общей стоимости машины. А там еще и страховка дорогостоящая, и прочие приблуды. Короче, никакой скидки там нет, все это показуха и обман. Мир Машин – настоящая контора по разводу покупателей, им только бабки ваши нужны! Не вздумайте у них ничего покупать, потом проблем не оберетесь. Лучше сразу к официальному дилеру обратиться, который хотя бы гарантию нормальную на машину дает. А тут ни гарантии, ни доступных цен нет!
Ни на какие подарки от этого дилера, даже и не надейтесь. Мало того, вам впарят или бракованную машину или вообще кинут на деньги. Про этот автосалон очень много отзывов во всемирной сети, ради интереса, найдите прочитайте. Я чуть не стала их очередной жертвой, хорошо вовремя поняла что это лохотрон!!! Звоню, договариваюсь что для меня забронируют машину марки хендай солярис, обещала быть на следующий день. Как и говорила на завтра была там и попросила что бы мне показали тот автомобиль что я хочу купить. Но менеджер сказал что пока мы не подпишем с ним предварительный договор, авто не смогут пригнать со склада, таковы их правила и он нарушить их не может. Ладно, согласилась я на это.Однако потом оказалось что я еще и предоплату должна внести. Ну это уже слишком. Я сказала что никаких денег платить не буду. Только если увижу солярис, и вообще уеду в другое место. На что мне пожелали счастливого пути, и сказали что бы проваливала поскорее, так как испортила им все настроение. Так что думайте сами стоит ли эта компания вашего внимания. МИР МАШИН ЛОХОТРОН!
Предупреждаю сразу, если вы только каким-то образом оставите у них свой номер телефона, вас будут задрачивать со всякими идиотскими предложениями до потери пульса. Я просто прописал свой телефон в графу для обратной связи, чтобы со мной связался их менеджер. С человеком я поговорил, мне не понравились условия, после чего мы расстались. Но с тех пор мне каждый день наяривает кто-то из дилерского центра со всякого рода предложениями…Я уже и культурно пытался им все объяснить, и с матюками, что я НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН в работе с ними. Но звонки не прекращаются, а иногда бывает, что и несколько раз в день звонят. Причем я уже блокирую их номера, а они используют скрытые, чтобы никаких санкций к ним нельзя было применить. То есть люди сами понимают, что долбят мозг и надоедают, но продолжают выполнять свои кумарные обязанности. Наверное руководство так поступать заставляет, но это не избавляет меня от негативных впечатлений от такой работы. В самом деле, как бы с ними так поступить, чтобы и самому лицо не потерять, и номер не менять? У меня тут полно рабочих контактов, 200 раз пожалел, что, вообще, нашел сайт Мир Машин и решил попробовать поработать…отзывы читаю и поражаюсь как я раньше их не прочитал..
А вы как думали? Конечно, они продадут подержанный автомобиль с огромной наценкой, на этом они свои основные доходы и имеют. А мы, простые люди, потом сталкиваемся с кучей проблем, когда покупаем подержанную машину. И беда в том, что далеко не все из нас (я, к примеру) хорошо разбираются в авто, чтобы увидеть брак или поломку. Я, когда нацелюсь себе брать машину, обязательно возьму с собой знающего человека, который сразу обнаружит, если мне попытаются впихнуть плохой вариант. Да и вам советую также поступать, позовите знакомого, который в автомобилях шарит, чтобы уберечься от мошенников. Сколько о них негативщины в интернете, а люди все равно пытаются там что-то купить. А потом на сайтах появляются новые отзывы печальные, в которых люди плачут и жалуются. Сами виноваты, что не подготовились к сделке. Теперь страдайте. Отзывы про них везде кстати подставные везде скорей всего..
МИР МАШИН ЛОХОТРОН!!! Решил обратиться к ним за покупкой автомобиля. Но очень разочаровался, все отзывы положительные видимо приписывает себе сам автосалон! По телефону мне наобещали золотых гор, выгодных кредитных процентов, тест драйв и много приятного, но на деле все оказалось не так, мало того, что машины заказанного цвета не было, так еще и грубый персонал и высокие ставки на кредит, больше обещанных в три раза, меня это все разочаровало и я решил найти другой автосалон , где все честно. Так что не советую обращаться к этим мошенникам и не верьте в положительный отзывы!!!
вы думаете что в автосалонах типо Мира Машин лучше покупать машину, они типо проверенные и ответственные очень за свои авто? Нет, нет, и ещё раз нет! Они хотят только денег, причем денег не маленьких исходя из того сколько стоит нормальная машина в других автосалонах, тут в Power Avto, машины стоят дешевле да, но какой ценной вы ее получите, во-первых сначала вам скажут про акции и скидки, во вторых вас обязуют взять кредит под бешеный процент он реально бешеный, я видел у сестры договор, в котором указывается ставка по кредиту, в третьих вам придется купить каску которую в отдельном окошке продает тварь, но как они скажут со скидкой, но это все бред, в стоимость всего этого потом вылезает кредит, если вам нужна машина за 400к вы ее получите со всеми подарками судьбы за 560к, и выходит все плюхи стоят 160к не малые деньги, в другом автосалоне, можно купить за эти деньги нормальную машину, причем в кредит под ноль, да чуток завышенная цена, но за то без кредитов под 17 процентов, лучше всего взять кредит до того как вы собираетесь в этот Мир Машин!!! Самое правильное решение ваших трудностей с деньгами! Я вам отвечаю, тем более на прямую с банком нет вероятностей изменения кредитной ставки и всяких других конфузов! Так что если конечно идти больше некуда то, все равно не ходите вы в этот автосалон! Место поганное, и смертью пахнет, образно говоря, хотя за такие машины и говорить особо не охото, продают всякое гавно, коробки с колесами, у французов броня на танках и то лучше была!)) Я вот не поддался искушению и не купил этот мусор! Чему очень радуюсь и пишу этот отзыв что бы люди знали, и не попадались на эту хрень с кредитами с машинами с такими автосалонами!
Непозволительно долго заставляете ждать своих клиентов! Мне пришлось сидеть в течение часа просто для того, чтобы дождаться своей очереди на консультацию! По телефону сказали, что все детали можно узнать по приезду в автосалон, но никто не уточнял, что у вас работает ОДИН консультант! Это кто так делает сейчас?? Неужели, раз у вас такой дефицит персонала, кто-то из главных не может принять человека и уделить ему минут 15 своего времени? Облезете что ли? Никакого уважения к личному времени посетителей…А ведь по телефону мне так сладко пели, что автосалон «занимает лидирующие позиции на рынке», «предлагает лучшие машины по лучшим ценам» и, вообще, бест оф зе бест, ваще. Но на деле вы оказались хуже ВСЕХ дилеров, с которыми я виделся до этого. Практически все ваши конкуренты (за исключением парочки таких же ублюдских мест, как ваше) понимают, что клиент все равно все разузнает. И пусть лучше они меня сразу предупредят обо всех подводных камнях, чем потом сюрпризы неприятные устраивают. Правда – это один из залогов успешной работы нормальных автоцентров. Но вам это не известно или вы попросту наплевали на все, что ценят покупатели в частных коммерческих и торговых организациях.
Мир Машин обещал золотые горы, низкую процентную ставку по кредиту, меня это даже немного убедило, что действительно не лохотрон, но я очень ошибся. Заказал машину, все ок, сказали приехать, через 4 дня. Я приехал машины нет. Ну как так! Кредит по огромным процентам оказался, в общем все оказалось не такой сказкой как в отзывах якобы довольных клиентов и словам оператора колцентра. Если не хотите быть обманутыми не обращайтесь туда и не верьте в отзывы хорошие.
Черт знает что творится…Наличными деньгами оплатить покупку нельзя, нужно только банковский перевод делать или с карты на карту оплачивать. Уж не знаю, какие они там темные схемы проворачивают с этими переводами, но я планировал авто покупать за живые деньги. Но мне ОТКАЗАЛИ, сказали, что таким допотопным способом уже давно не пользуются. Типа даже со счета Apple можно оплатить или, опять же, карточкой. Ну, окей, я просто развернулся и ушел, ничего не сказав. Не люблю нервничать, но сейчас думаю, что надо было им там все высказать. Что это за беспредел такой, когда обычный нал не принимается??? А что, если человек копил несколько лет бабки, откладывал их под матрас дома и теперь решил потратить? Ему обязательно из класть на банковский счет? Да буду я еще с этой х…й заморачиваться. Мне проще обратиться к другому дилеру, который наличку принимает. Кстати, я так и сделал и ниразу не пожалел! У другого автосалона даже получилось подарки получить, при этом, сам дилер проявил инициативу. Если надо, отпишитесь мне в личку, я поделюсь контактами центра. А в эту парашу лучше не приезжайте, ничего хорошего они вам не покажут.
Ну, что можно сказать о данном автосалоне. Не мусорник, но до идеальной организации ой как далеко. Да, на сайте у них цены просто чудесные, но потом выясняется, что все скидки и подарки действуют на определенные модели, приобретаемые на определенных условиях. То есть просто так вам придется оплачивать полную стоимость машин, которая, я вам скажу, даже выше, чем у конкурентов. Соответственно, теряет привилегию перед конкурентами в цене, на чем они акцентируют внимание клиентов в рекламе. А если покупать машину не выгодно, то какой смысл переплачивать, если в соседнем автосалоне продается то же самое, но в 2 раза доступнее?
Когда мне начинают что-то навязывать и принуждать оплачивать, я сразу же прекращаю любое общение с такой организацией. Объявления от Мир Машин я отыскал не так давно и в нем все было очень выгодно, красиво и интересно. Но когда я к ним приехал и стал общаться предметно, то мне сообщили, что все те выгодные цены, которые я нашел в рекламе, получится увидеть, только если я соглашусь с рядом условий. Среди них было обязательное оформление страхового полиса через автосалон, а не через ту же страховую организацию. И, как вы правильно поняли, по цене получается в автосалоне делать страховку невыгоднее, чем у прямого поставщика услуги…Примерно раза в 2 по стоимости. Другими словами, автосалон желает получить побольше денег с клиента, обязав его подписаться под тем, что ему ЗАВЕДОМО НЕВЫГОДНО. И это никакого из них не волнует, начальству автосалона главное получить с вас выгоду, а рядовые менеджеры просто пешки под их управлением. Так что, перестаньте верить во все эти сказки о «приятном и выгодном сервисе», такого вы в Мир Машин точно не найдете.
До того, как я обратился на это чертово Южное шоссе, у меня уже был опыт работы с подобными серыми организациями. Я сразу знал, на что обращать внимание и каких подвохов ожидать, так что особо не разочаровался, когда понял, что меня и здесь пытаются нагреть на бабки. Я, конечно, сделал вид, что на все ведусь. А вот когда мне дали документы на подпись, скомкал их и кинул в еб%ло манагеру, с морды которого лыба пропала в ту же секунду. Я человек не маленький, так что он в ответ ничего сделать не мог. Но как же было приятно осознавать, что я просто обломал этих тварей, которые думают, что им все будет сходить с рук. Отзывы про них одно враньё на сайтах…
Уроды!!! Договорилась заранее, чтобы меня встретили!!! А они просто тупо это проигнорировали и закрылись!!! При этом еще звонили мне в тот же день несколько раз, спрашивали, приеду ли я смотреть автомобиль. Сразу говорила, что у меня жесткий рабочий график, получится отпроситься только с учетом ТОЧНОЙ договоренности, чтобы никакого кидалова. И да, они все таки меня кинули!!! Когда приехала, двери салона были закрыты. Хотя мне баба по телефону несколько раз говорила, что специалисты меня дождуться, они «так ценят каждого клиента», что готовы даже после окончания рабочего дня оставаться…Ага блин, остались…После этого, чтобы я еще кому-то на слово поверила? Да упаси меня Бог! Не хочу материться, просто знайте, что тут ваше мнение никого не интересуют. Вашими интересами они могут легко и непринужденно пожертвовать. Видимо, им совсем плевать на клиентов, раз так просто ими разбрасываются. Не понимаю, как они еще не закрылись?
Вот честно, я реально честно пытался найти хоть что-то, за что этот автосалон не заслужил бы звания помойки. Но не получилось. Все, что видел, намекало на то, что компания открыта с бюджетом в 2 рубля, в том числе и для поисков нормального персонала. Я, когда сюда обращался, не был уверен в том, какую машину стоит покупать. Надеялся, что мне дворняги эти подскажут, но просчитался. Они не то, что автомобилях, даже в банальных вопросах по деньгам и оформлению доков не соображают. Какие уж там сравнительные характеристики нескольких авто…Пытались мне чота там промямлить, но ничего не получилось…И за что я должен такое бабло отдавать? Если руководители обезьяны, то это не мои проблемы. Не понятно только, на что тут рассчитывают хапуги. Что, неужели находятся те, которых устраивает подобный «сервис»? Я толком ответа ни на один свой вопрос не получил и чего-то у меня серьезное сомнение по поводу того, что другим повезет больше.
Мы с супругом обратились в этот автосалон, потому что нам пообещали оплатить дорогу. И была в наличии интересующая нас Шкода Фабиа. То что она будет стоить точно столько же сколько указанно на сайте мы даже и надеялись, потому что не первый раз покупаем новую машину и знаем что при установке различного дополнительного оборудования стоимость вырастет. Когда мы приехали, то нас уже ждали. Персонал был вежлив и обходителен, предложили присесть и немного подождать пока освободится один из сотрудников. еще налили кофе и принесли печеньки. Ожидание затянулось почти на час, а потом наше настроение тут же было испорчено, так как нам сказали что в данный момент у них нет нужного нам автомобиля и предложили купить Рено Логан. Даже обещали сделать скидку за доставленные неудобства. Но не нужен был Рено, мы хотели именно эту шкоду. И специально приехали за ней в такую даль. Зачем было так обманывать, неужели кто то ведется на их нелепые попытки уговорить купить что то другое. Мы уехали безумно разочарованными в этом автосалоне. И деньги за дорогу нам естественно никто не вернул, мы же у них ничего не купили. Хотя они сами в этом виноваты.
Как только эти товарищи себя не нахваливают, прям лучшие из лучших. А на самом деле являются худшими! Дурят людей, на чем свет стоит. Все эти программы, которые они на своем сайте рекламируют, являются просто пшиком и пылью в глаза. На самом деле там всякие нюансы есть: машины со скидками продаются только определенной марки и комплектации, и чтобы получить эту самую пресловутую скидку, вам надо соблюдать кучу самых разных условий. Никаких привелегий клиент, на самом деле, не получает, таким образом они просто заманивают людей к себе. Я сам там попытался воспользоваться парой программ, а мне выставили тонну требований! Все эти дополнительные условия влияют на конечную стоимость авто, и вы вместо экономии вынуждены будете делать переплату. Не автосалон, а говно какое-то, никому не советую с ними работать. Одно разочарование будет, поверьте мне, почитайте отзывы плохие, это все полная правда про этих мошенников.
Оставила заявку на кредит на официальном сайте дилера. Через 20 минут перезвонил человек и сказал, что я могу приезжать за машиной. Еще удивилась, как они так быстро всю мою информацию проверили (мне с банка даже не позвонили), но подумала, что на месте все более детально будет решаться. Ну, и не ошиблась в своих ожиданиях. Однако помимо этого самого детального разбирательства мне пришлось заново заявку заполнять. По какой-то причине она не сохранила в их базе, так что и не понятно, как мне позвонили, если даже не посмотрели, что за человек у них заявку оставляет. Но то еще ладно, полбеды. Потом еще выяснилось, что по процентам я получу кредит намного выше (не 4.5 обещанных, а чуть ли не все 20). Еще по какой-то причине они мне сказали, чтобы я в заявке указала большую сумму, чем надо. Мол, так банки охотнее соглашаются. Я поняла, что меня просто пытаются кинуть. Будьте осторожны обращаясь. Отзывы читаю и диву даюсь, кого эти только не развели.
Угораздило меня связаться с этими господами из Мир Машин!!! В итоге сервис конечно стал лучше чем тут пишут и машину получил как положено, но они пошли дальше в моём случае!!! Брал машину в автокредит, в итоге навязанных опций, о которых не предупреждали, на 70000 руб., кроме того ещё 60000 руб. за брокерские услуги от автосалона (за оформление кредита от стороннего банка) и всё это включено в кредит в виде общей суммы за машину и никаких распределений по видам услуг и никакого договора на предоставление брокрских услуг!!! Развод по полной и формально всё настолько чисто, что не прикопаешься (не зря их юристы виски пьют)!!!! Может можно прижать как то этих хуе****ов, может есть блогеры, которым это интересно будет???!!! Что б не было больше клиентов у них, что б все знали!!!
Говорят, что машину можно купить у них новую. Но вот я почему-то нашла только машины с какими-то дикими проблемами. То коробка передач в барахло, то на капоте вмятины крупные или днище у авто сгнившее. Ну не знаю, как по мне, в таком состоянии машины не продаются. Ну или продаются, но за сущие копейки. А они такой товар называют «новым»? Увольте, это же бред! Видно, что или с рук у владельцев купили, или сами так гоняли на машинах, что в аварию попали. Такое ощущение, что большая часть ассортимента в салоне прошла через военные действия в каком-нибудь Афганистане. Просят за них просто нереальные деньги, ни один нормальный человек на такие кретинские условия не согласится. Бред короче, я бы туда ни за какие деньги не пошла за машиной. Автосалон ГАВНО!!!
По факту Мир Машин известен многим, как лохо автосалон, где тебя спокойно могут развести на бабки и избежать ответственности. Требуют внести предоплату за машину, которую ты даже в глаза не видел. И говорят еще, что это в порядке вещей, мол, везде так делают. Ну да, везде, где работают уроды, которые тупо кидают на бабки покупателей. Даже если вы внесете депозит, то не факт, что вам доставят нужный автомобиль. Если его вообще доставят, а не сообщат, мол, что его нельзя продать из-за брака, но «вы можете посмотреть вон на тот автомобиль за полтора миллиона». Откажитесь от покупки, бабки откажутся возвращать. Вот так и работают, прибыль с куста рубят, никакого товара взамен не предоставляют. Будьте разумными, не верьте в сказки и возможность обзавестись авто почти бесплатно.
Если не дорожите своим временем, то, конечно, можете обращаться в этот автосалон за «покупкой машины». Тут вас оближут с порога, не отпустят, пока не подпишите договор. Но стоит вам только выразить желание отказаться от товара или задать неудобные вопросы менеджеру, как тут же отношение к клиенту меняется. Вы сразу становитесь неугодным покупателем, который «тратит попусту время и отвлекает от работ». Со мной так и было, а ведь я просто поинтересовался, почему в договоре от автосалона комплектация и стоимость авто не пропечатываются, а вписываются вручную. Видимо, я задел их за живое, так как рассчитывали продать мне какой-нибудь левый товар. Но не получилось. Когда поняли, что не провести, сразу потеряли интерес и выставили за дверь. Вот такой сервис «замечательный».
Автосалон говно разводят как кроликов за ранее подписанный договор с автосалоном за расторжении ты обязан заплатить деньги порядка 200тысяч. Если ты передумал просто и бесплатно тебя никто не отпустит.
Мир Машин -это полное г….но!!!Обратилась в этот автосалон для приобретения авто.В ходе разговора с менеджером поняла,что меня разводят,просто слишком уж «сладко» он обо всем рассказывать.Стала задавать вопросы,он поплыл… А по поводу автокредита в этом салоне они говорят о 7% на деле там с переплатами около 50%.Не связывайтесь!!!!!!!!!!Они не являются официальными дилерами.
Всё что написано про этот гавно автосалон это полная правда!!!! Не верьте тому что пишут якобы это хороший дилер, всё далеко не то!!!! Подарков нет, акций нет, машин новых в автосалоне нет. Говорят что нужно подождать со склада, но верить в эту чушь это полный пизд*ц!!!
Побойтесь Бога писать такие лживые комментарии!!!! Ваши отзывы все куплены!!!! Астон мошенники чистой воды, обманули всю нашу семью почти на 200 тысяч!!! Мы реальные люди!!! кто не верит, пишите мне на почту! natey24@mail.ru