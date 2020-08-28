Автосалон А Моторс отзывы

Новый автосалон в Казани под названием А Моторс открылся совсем недавно и предлагает бешеные скидки на автомобили и акции, помогите разобраться, можно ли обращаться в данный дилерский центр или обойти стороной?

Адрес: г. Казань, Горьковское шоссе, 55

Сайт: https://motors16.ru/