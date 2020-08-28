Автосалон А Моторс отзывы

Новый автосалон в Казани под названием А Моторс открылся совсем недавно и предлагает бешеные скидки на автомобили и акции, помогите разобраться, можно ли обращаться в данный дилерский центр или обойти стороной?
Адрес: г. Казань, Горьковское шоссе, 55
Сайт: https://motors16.ru/
Даже не думайте, что вы, обратившись в автосалон, что-то там по деньгам сэкономите. У них на сайте объявления про акции и бонусы висят с самого открытия, и что-то прям незаметно, что люди очень радуются после сотрудничества с ними. Наоборот, я по долгу службы очень часто встречаюсь с недовольными людьми, которые сетуют на то, что автосалон их просто обманул! Вместо экономии получается огромная переплата, и хорошо, если человек это заранее поймет. А если в документах подпись поставите, то можете готовиться к тому, что последующие лет 5 точно будете тупо на автосалон впахивать. Оно вам надо? Я всегда рекомендовал всем работать только с официальными конторами. Да, там, может, за услуги придется немного переплатить, но зато вы будете спать спокойно.
Услышал я про А Моторс совсем недавно и подумал, что новая контора организует продажу тачек по более-менее привлекательным для клиентов ценам. Ага, размечтался. Мало того, что они не могут нормальную консультацию предоставить, так еще и пытаются какие-то стремные махинации с договорами кредитными проводить. Я сам лично видел, как менеджер вписывал не ту ставку, которую мы оговаривали. Во всех нормальных конторах финансовые цифры пропечатываются, а тут на лоха, видимо, рассчитывают. Я сразу это понял, так что не стал тратить лишнее время и свалил. Никому не рекомендую к ним обращаться и не верить в хорошие отзывы, кроме головняка больше ничего не получите.
Очень рад, что не отдал свои деньги в лапы этих разводил из А Моторс. Твари хотели меня конкретно на*бать в плане цены на тачку. Разговаривал я несколько раз перед визитом в салон с их сотрудником, пацан клятвенно обещал, что машина будет меня ждать на месте и цена у нее будет именно та, которая мне подходит. И что я увидел, когда приехал? Сука, стоимость выросла в 2 раза!!! Мать вашу, в 2 раза!!! Вместо 700 тысяч обещанных мне попытались впарить тачку за полтора ляма!! Уроды н*хер, как так можно себя вести с клиентами??? Я ч* блять бабушка слепая, которая пяти отличий на ценнике не найдет? Вот жеж мрази, сколько времени зря на них потратил. Если бы не А Моторс, я бы уже давно на колесах был, а теперь приходится заново салон искать и выбирать. Уроды мля.
Мой мозг просто отказывается понимать и принимать подобное отношение к клиентам как в А Моторс…. Автосалон нагло наживается на каждом, кто только решится переступить их порог. Менеджеры работают грубо, ничего нормально не объясняют по части автомобиля, а вот навязать неимоверно выгодный автокредит, это они делают старательно. Мне их кредит по сути не нужен, но я около часа выслушивал, насколько это выгодно. Когда понял, что то, что мне нужно я не дождусь, ушел ни с чем. Так еще менеджеры остались этим недовольны и закидали меня нецензурной бранью, якобы они на меня зря час своего времени потратили. Поганое заведение, точно рекомендовать никому не стану.
Вообще не люблю писать отзывы, да и не читала их раньше, в чем и поняла свою ошибку. Люди именно здесь пишут правду. А я же просмотрела только несколько отзывов с оф сайта автосалона, естественно положительных, и мне показалось, что этого вполне достаточно, чтобы поверить и поехать покупать автомобиль. Меня в А Моторс развели на приличную сумму денег. Обещанного я так и не увидела, но мне предложили купить другой. Из предложенных были только дорогие для меня автомобили, а по моим средствам возможно было приобрести автохлам. Предоплату мне не отдали. Таким образом я потеряла деньги и теперь не знаю, когда еще смогу насобирать нужную сумму. Обидно до невозможности. Люди, читайте реальные отзывы, реальных клиентов и будьте осторожны в выборе автосалона.
Делюсь с вами своими впечатлениями. Они мало чем отличаются от вышеизложенных, но все же и я их добавлю. Автосалон бесспорно не заслуживает внимания. Да, у них неплохой сайт и хорошо подвешенные языки у сотрудников контактного центра. Но все обещания сплошная вода, о чем понимаешь уже на месте. И хорошо, если понимаешь, а то может закончится весьма печально. Кто-то после посещения этого автосалона теряет только надежды и время, а кто-то плюс к этому теряет еще и деньги. Поэтому мой единственный и дельный совет всем тем, кто надумал покупать у них автомобиль, не делать этого. Идея эта ни о чем, обходите их стороной, тогда обойдетесь без потерь.
Я уже всем близким из своего окружения рассказала про этот автосалон, а теперь решила и сюда написать, чтобы еще больше людей о них узнали. Этому заведению реальное название “Лохотрон А Моторс” и никак иначе. Потому что они занимаются разводом людей на деньги и не брезгуют никакими, даже самыми маленькими суммами. С меня содрали 5000 и не вернули. А все потому, что я по телефону забронировала машину, а по приезду поняла, что мне хотят подсунуть совсем другую, дороже на 170000. Но менеджер пытался выставить меня дурой, доказывая мне, что именно эту машину я просила. Деньги не вернули, сославшись на то, что свою работу они выполнили, а то что я капризная дура, это не их проблемы. Да, так меня и назвали. Не верьте в басни по телефону, да и на месте я поняла, что только разводом у них всё может закончиться.
Это кидалово, а никакой не автосалон! Ни с чего сделали на мне две сотки! К моменту завершения сделки ненавязчиво так указали мне на пункт в договоре, в котором говорилось об установке обязательных допов и дилерском сборе. И все так со стороны выглядело, будто я был осведомлен об этом, просто забыл или не обратил внимания. Да я у менеджера по вопросу стоимости неоднократно интересовался, у меня денег в обрез было. А как оказалось реальная цена автомобиля больше и значительно. Предоплату я оплатил, а не возвращать ее мне в полном размере автосалон имеет полное право, по договору, только за вычетом неустойки. Что они и сделали, отжав у меня 200000, как бы на законных основаниях. Не суйтесь к ним, свою правду вы не докажете, а автосалон только с развода и живет.
Да, ребята, никогда не думал даже, что меня возможно так легко развести. Приехал за три часа до закрытия автосалона. Прежде звонил, говорили, что документы к моему приезду будут уже готовы, поэтому несколько формальностей и автомобиль мой. Но меня тупо продержали почти три часа, а потом заявили, что не успеют все оформить. Мне авто пришлось по душе и поэтому я повелся на их предложение оставить задаток. Приехав утром я узнал, что автомобиль вырос в цене почти в двое. Типа вчера была акция, а сегодня всё, обычная цена. Хотите берите, а хотите нет, но задаток останется в автосалоне. Как это можно назвать, если не развод? Никогда не ведитесь на такие тухлые предложения от таких тухлых заведений. Оно и мне бы сразу сообразить, но нет, повелся.