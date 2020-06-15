Автосалон НакАвто отзывы

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 132А
Сайт: https://nakauto.ru/
Салон Накавто. Не ведитесь на низкие цены и заманчивые условия указанные на сайте. У них одна цель, заманить вас в салон и предложить вам б/у авто по завышенной цене и обязательно в кредит. Будьте бдительны. Не подписывай документы пока не увидите реально авто, до-ки на неё и условия кредита устраивающие вас. Менеджеры будут говорить, что авто уже доставляют или доставят после заключения договора. Дождитесь авто.
лохотрон!!!если не хотите терять деньги не советую этот салон.испытано на себе.
лохотрон!!!испытано на себе.если не хотите потерять деньги не советую этот салон.
Начну с самого начала. Решили мы с мужем поменять наш старенький авто на новый. Выбор пал на Hyundai Creta 2.0. Наличных денег у нас не было и покупку было задумано осуществить в кредит. Приехали мы в автосалон в г.Челябинск, там нам предложили цену за новый авто 1 245 000 рублей, кредиты одобрили в нескольких банках, но, к сожалению, авто в нужной нам комплектации Comfort не оказалось на складе, поставка в салон «под заказ», как нам объяснил менеджер, возможна только по предоплате.
Изучив, несколько предложений в сети Интернет, было решено отправиться в салон г.Екатеринбурга, где нам предлагали такую же машину в этой же комплектации за 909 000 рублей. Правда авто было 2019 года, но новое и не бывшее в употреблении. «С 2019 года, — как нам пояснил менеджер Артем — остались 3 машины стандартных цветов – белый, серый, черный. Поскольку автомобиль 2019 года на него сделана скидка». Такую цену в телефонном разговоре нам предлагали сразу 2 разных салона в г.Екатеринбург, поэтому сомнений не было, что машины есть в наличии и цена действительно на 200 000 меньше, чем в Челябинске. Разница в цене была более чем ощутимой и желая сэкономить, мы направились в Екатеринбург.
Наш выбор упал на салон «НакАвто» по улице Бебеля, 132А. Добирались мы до салона из г.Челябинска около 3 часов. Войдя в салон на пороге нас встретила милая девушка, уточнила с кем мы общались по телефону, записала фамилию мужа в тетрадку и пригласила к нам менеджера. Менеджером оказался Дмитрий, который сказал, что Артем сегодня не работает, и он поможет нам с оформлением автомобиля в кредит. Он проверил наличие и якобы забронировал для нас автомобиль, находящийся на их складе. Затем он нас отвел к кредитным специалистам, которые заполнили данные мужа и якобы отправили в банки предварительную заявку на кредит. Дмитрий предложил нам сдать нашу старую машину (Toyota Marino 1996г) по программе утилизации и получить скидку от салона в размере 80.000 рублей, также дополнительно нам предложено было воспользоваться скидкой от салона в размере 35.000 рублей. Таким образом, желаемый автомобиль обошелся бы нам всего за 794 000 рублей. Мы посовещались с мужем и решили, что для нас это предложение будет очень выгодным, так как машина уже старая и покупателя на нее за такие деньги еще нужно поискать. В общем, мы согласились на программу утилизации и предоставление скидки от салона в размере 105 000 руб. Тут же нас подвели к нашему кредитному специалисту, который сказал, что у нас уже есть предварительное одобрение от банка ВТБ, рассчитал нам примерный платеж, ежемесячный платеж составлял бы 11 000р при оформлении кредита на срок 7 лет. И тут Дмитрий сказал нам, что нам необходимо будет подписать договор купли-продажи на новый автомобиль для того, чтобы отправить в банки уже официальную заявку на конкретный автомобиль. Нас это несколько насторожило, так как машину мы до сих пор не видели, в салоне ее не было, а со склада обещали привезти после одобрения и подписания кредитного договора. Но Дмитрий уверил нас, что по-другому нельзя. Прочитав договор, меня насторожил пункт, в котором говорилось, что в случае расторжения договора купли-продажи по инициативе Покупателя, Продавец (с ООО «Светлые Решения» во главе с генеральным директором Журавлевой Л.Ф. ) взымает с Покупателя комиссии, РКС (расчетно-кассовое обслуживание) и что-то там еще. Я уточнила у Дмитрия, какой же размер комиссии, на что он указал мне прописанные 0% комиссии в договоре. Муж еще раз уточнил – т.е. если после одобрения банком данного автомобиля, нас все-таки не устроит платеж по кредиту, то мы сможем отказаться и ничего при этом не будем должны. На что Дмитрий нас уверил, что естественно мы ничего не будем должны, этот договор только для банка и мы еще не подписываем Акт приема-передачи к договору, который является его неотъемлемой частью. Договор мы подписали.
Затем нам предложено было подождать в комнате отдыха, а через несколько минут Дмитрий опять нас пригласил с уже подготовленным договором купли-продажи на наш старый автомобиль, в котором была указана цена автомобиля 5000рублей. Мы отказались подписывать договор, сказав, что подпишем его после того, как нам будет одобрен кредит и мы увидим ежемесячный платеж. Но Дмитрий нас уверял, что это необходимо сделать на этом этапе, так как банк запрашивает обоснование скидки на авто. Сейчас я думаю, какие же мы олухи! Для чего банку нужно обоснование скидки от магазина? Но в тот момент слова Дмитрия звучали убедительно, и мы подписали договор купли-продажи на наш старенький авто, и тем самым подписали себе «приговор», только в тот момент мы еще не знали об этом. Все было заполнено и отправлено около 15.00, и нас попросили подождать.
По опыту с автосалоном из Челябинска, ждать нам нужно было примерно 1-1,5 часа, за этот период поступает огромное количество звонков от банков для подтверждения личности и данных. Тут, как это не странно, мужу поступило всего 2 звонка в течение получаса и тишина. Прождали мы ориентировочно 3 часа, после чего уже сами направились к кредитному специалисту, чтобы попросить показать ответы от банков, которые уже одобрены и выбрать из их предложений подходящее, ведь у нас уже было одобрение от банка ВТБ (как мы думали), и оно нас в принципе устраивало. Кредитный специалист сказал, что как раз уже все банки ответили и сейчас нас пригласит наш менеджер и все озвучит. Дмитрий пригласил нас в отдельный кабинет, который находился в отдалении, к нему нужно было пройти через гараж (я, конечно, удивилась, но значения этому не придала). Только чуть позже я уже поняла для чего это нужно – чтобы другие клиенты салона не слышали криков ужаса !
Дмитрий показал нам табличку с предложениями якобы только от 3 банков, которые нам одобрили кредит – УралФинанс, Экспобанк, Тинькофф(это показалось странным, так как кредитная история у мужа очень хорошая, и за плечами уже погашенная ипотека). На наш вопрос почему среди банков нет ВТБ, который нам уже предварительно одобрил кредит, и по которому мы делали предварительный расчет ежемесячного платежа, Дмитрий ответил, что при окончательном рассмотрении ВТБ нам отказал! Табличка напоминала обычную таблицу в экселе, которую Дмитрий скорее всего сам и нарисовал, но сейчас не об этом.
Итак Дмитрий начал с банка Тинькофф, который по его словам одобрил нам сумму только в 450 000 рублей сроком на 5 лет с услугой страхования жизни стоимостью 150 000 рублей. Для оформления желанной машины нам этот банк не подходил, и Дмитрий его тут же перечеркнул красным маркером. Теперь у нас осталось только 2 предложения – от банка УралФинанс и Экспобанк.
Уралфинанс банк предлагал нам взять машину стоимостью 794 000 рублей под 8,7% годовых на срок 5 лет, при этом оплатить единовременно страхование жизни стоимостью 200 000 рублей, страхование автомобиля по КАСКО сроком на 5 лет сразу 350 000рублей (на наш вопрос нельзя ли КАСКО оплачивать каждый год, Дмитрий ответил, что нельзя, банк выдвинул условие, что КАСКО должно быть оплачено сразу на 5 лет вперед) и еще какая-то карта стоимостью 150 000 рублей, таким образом, сумма кредита составила бы 1494 000 рублей вместо обещанных 794 000, ежемесячный платеж составлял почти 43 000 рублей. Мы сказали, что нас не устраивает ежемесячный платеж.
Дмитрий перешел к Экспобанку, который предлагал нам кредит на 1 250 000 рублей под ставку 4,5-8,7% с услугой страхования жизни стоимостью 150 000 рублей сроком на 7 лет, и ежемесячным платежом 12 960 рублей с госпрограммой рефинансирования. Дмитрий разъяснил, что первые 3 месяца платежи будут увеличены – 1 платеж 36 000 рублей, 2 и 3 месяц после нашего отказа от страховки, платеж составит 29 000 рублей, и с 4 месяца якобы нам снижают процентную ставку с 8,7% до 4,5% и платеж составит 12960 рублей. Мы говорим – ну хорошо, давайте оформлять кредит в Экспобанке. На что Дмитрий говорит нам, что мы не можем купить автомобиль Hyundai Creta 2019 года в кредит через Экспобанк, так как машина находится в собственности банка Уралфинанс, и кредит на желаемую машину мы можем взять только в одном банке. ЧТО???? А для чего нам делали расчет по банку ВТБ, для чего направляли запросы в другие банки?? На эти вопросы Дмитрий ответил : « Чтобы у Вас был выбор». Муж говорит : «Хорошо, давайте, тогда рассмотрим покупку Hyundai Creta 2020 года через Экспобанк», на что Дмитрий отвечает, что таких машин у них нет. Мы соответственно говорим, что тогда мы ничего покупать не будем и уезжаем, на что Дмитрий отвечает: «Подождите, вам нужно написать заявление на расторжение договора купли-продажи». Тут же он позвонил по телефону с просьбой принести заявление. К нам вошел другой молодой человек, который сказал, что при расторжении договора купли-продажи мы должны будем оплатить неустойку в размере 18,4% от стоимости автомобиля, т.е. ни много, нимало 146 096 рублей. За что такая сумма? Молодой человек, который не представился, говорит, что это расчетно-кассовое обслуживание, прописанное в договоре, который мы подписали, якобы они открыли транзитный счет в банке на имя моего мужа и банк уже перевел деньги салону за машину (как такое может быть, если еще не был подписан кредитный договор?). Спрашиваем у Дмитрия, ведь мы спрашивали, будем ли мы должны что-то при аннулировании договора, и он говорил, что мы ничего не будем должны. На что Дмитрий без тени смущения глядя в глаза говорит, что он такого не говорил! Хотя говорил! Просим предоставить бухгалтерские документы, подтверждающие факт перевода денежных средств и уплату комиссии за перевод, на что молодой человек говорит, что нам все будет предоставлено в течение 10 рабочих дней. На самом деле, я считаю, что это полный бред, и ни в какой суд они бы не подали и ничего платить бы нас не заставили! Говорим – «хорошо, подавайте в суд, давайте нашу машину, мы поехали!» На что нам отвечают, что наша старая машина – это собственность салона, ведь мы подписали договор купли-продажи на нее. Мы говорим, что Дмитрий говорил, что это договор только для банка и если нас что-то не устроит, то они машину нам вернут, и договор аннулируют, на что Дмитрий говорит, что ничего они возвращать не будут, все мы взрослые люди и когда мы договор подписали, то передали машину в собственность салона (ООО «Глобус»). Но ведь договор был на утилизацию, а раз мы ничего не приобретаем, зачем нам эта программа, просим еще раз отдать нашу машину, на что нам отвечают, что отдавать ничего не будут, мы можем написать заявление и идти на все 4 стороны! Муж начал кричать, что они обманщики и выражаться, мягко говоря, нецензурно, в ответ Дмитрий также начал кричать (Вот для чего этот кабинет находится в отдалении от салона, чтобы еще не обманутые клиенты ничего не слышали). Время было уже около 19.00, звонить куда-то, чтобы проконсультироваться с юристом бессмысленно, все закрыто. Спрашиваем, что нам делать в этом случае, оставаться без машины нам не вариант, нам нужно ехать домой в другой город. Нам предлагают выбрать машину из представленных в салоне и оформить на нее кредит в Экспобанке! (Ребята, дак с этого и надо было начинать!!! Ведь вся эта катавасия длительностью почти 7 часов и была задумана для того, чтобы продать то, что есть в салоне). Муж выбрал автомобиль, уточнил стоимость, на что нам сказали, что стоимость вот как раз 1250000 рублей, мы попросили показать график платежей в Экспобанке, нам его отказались показывать и начали объяснять, что вот первый месяц у нас будет платеж 36000рублей, затем мы должны будем отказаться от страхования жизни, и платеж будет пересчитан на 29000рублей, еще через 2 месяца мы должны будем подать заявление на снижение процентной ставки, ставка будет пересчитана и с 4 месяца платеж якобы составит 12960рублей!! Ну как такое возможно!!! Считаем на калькуляторе 36000+29000+29000+ (12960*81месяц) получаем 1 143 760рублей, а берем мы в кредит 1250000, то есть по их словам банк не только с нас проценты не возьмет, но и подарит нам 106240рублей!!! Что за чудесный банк такой!!! Мы понимаем, что, оформив кредит сейчас, нам выдадут график платежей с ежемесячным платежом 36000руб на 7 лет, и ничего не изменится через 3 месяца, нам платить ежемесячно такую сумму будет сложно. Дмитрий к этому моменту уже пропал, и мы его больше не видели, видимо ему все-таки стало стыдно и надоело врать, глядя в глаза, у нас появился новый менеджер Иван, который и пробыл с нами до конца дня. Муж говорит – «Хорошо, у нас было предложение от банка Тинькофф 450000 руб на 5 лет на подержанный авто. Какие машины у Вас есть за такую сумму. И возможно ли будет тогда вернуть нам нашу машину, если мы у них все-таки что-то купим». На что нам говорят – «Ну вы что, будете брать подержанную машину? Вы же за новой приехали». Мы ответили, что выбор у нас небольшой, либо кредит с платежом в 40 тысяч, либо подержанный авто. Нас еще раз пытались уверить, что платеж будет снижен через 3 месяца, но мы понимали, что это развод чистой воды! В итоге нам все-таки пообещали вернуть нашу машину при покупке подержанной машины в их салоне.
Менеджеры (их к тому времени уже было несколько) вывели нас на улицу, где стояли подержанные автомобили, показали нам 2 машины – обе китайского производства – одна на механике, вторая вариатор. Покупать машину на механике для нас было не вариантом, так как ее надо было сейчас гнать в Челябинск, муж не водил механику уже лет 9, а я вообще после того, как сдала на права, больше и не ездила на механике ни разу. Собственно говоря, выбора у нас можно сказать не было! Либо мы должны были взять подержанную китайскую машину 2014 года за 450 000 рублей в кредит в их салоне, либо ехать на автобусе домой, время было уже около 21.00! К слову сказать, у нас в Челябинске остались с бабушкой двое детей, одна из них на грудном вскармливании, и нам уже давно нужно было быть дома! Мы согласились взять в кредит эту подержанную машину, средняя стоимость которой по рынку 350 000-380 000 рублей.
Дальше дело пошло быстрее, нам принесли кредитный договор, договор купли-продажи на машину, когда все было подписано, мужа заставили переписать текст с листочка о том, что он никаких претензий не имеет, также этот текст его заставили прочитать на видеокамеру. После этого нам отдали нашу машину и только что купленный подержанный авто. Все предыдущие договора при нас порвали и выбросили, документов у нас на руках не осталось никаких. Как будто мы и приезжали в другой город, чтобы купить себе подержанную китайскую машину на 100 000рублей дороже, чем ее среднерыночная цена! Измученные и несчастные мы выехали из салона в 21.47! С кредитом в 450 000рублей и, слава Богу, на 2 машинах. На самом деле все закончилось не так плохо, как могло бы! Но до сих пор не понимаю, как мы могли так лохануться! Не зря говорят: «Лох — это судьба!». Уже дома мы посмотрели отзывы об этом автосалоне, оказывается мы не одни такие(
После драки кулаками, конечно не машут, но хочется предупредить других потенциальных клиентов, НЕ ХОДИТЕ В ЭТОТ АВТОСАЛОН!!!
Просто кошмар. Обманывают людей. Отлаженная схема. Мошенники. Люди не берите у них машины. Ни вкоем случае не оплачивайте часть денег потом не вернуть их. Как вообще не стыдно работникам автосалона, обманывать людей. Горите в аду. Рано или поздно вам всетаки придется отвечать за свои обманы и страдания людей.
НАК АВТО УБОГИЙ АВТОСАЛОН!!! В общем, товарищи пользователи, если вам тут скажут, что машина новая, то я бы советовала не верить не слово. Осматривала тут Ладу одну, которую себе приглядела. Вроде бы нормальная машина, сказали, что новая. Начала смотреть, а там тупо трещину на крыле обнаружила. Да и видно, что болты выкручивались кое-какие, что есть уже доказательством использования авто. Соответственно, новой ее уже никак не назовешь. Спросила у работника, который меня сопровождал, что за дефекты и откуда они у якобы нового автомобиля? Он состроил глупую рожицу и выпалил «не знаю. Видимо, на заводе что-то делали». Короче, товарищ даже не в курсе, какие машины продает. Все, что может сказать – это «я не знаю». Как по мне, это попахивает классическим мошенничеством и попыткой продать некачественный товар по цене качественного. А это уже, на минуточку, статейка. Ну я, конечно, в суд не буду обращаться, сожалею только о том, что доверилась этим чертам.
Ну, ребят, я не знаю, почему вы с этими дурачками из Нак Авто связываетесь. Намного выгоднее работать с официальным реализатором машин, который не дурит и не темнит во время обслуживания. А то желание сэкономить для вас закончится лишними переплатами – это практика уже доказала. Лучше связаться с нормальным дилером, который и репутацией своей дорожит, и работу ведет по прозрачной системе. А не так, что вам сегодня одно говорят, а завтра другое. У нас в стране такое часто встретить можно, все хотят быстро и без лишних расходов заработать. Вот и зарабатывают на вас, доверчивых таких, которые хотят лишний рубль оставить. Мой вам совет – если хотите взять недорогой, но качественный автомобиль, будьте готовы все равно немного больше заплатить. Чтобы качество получить, нужно раскошелиться – это вам каждый трезвомыслящий скажет.
Данный автосалон предлагает низкие цены на автомобили 2019 года, настолько низкие, что равных данному предложению нет в г. Екатеринбурге. Впрочем и самих автомобилей 2019 в салоне нет. В продаже в наличии стоят логаны и хендаи по бешеным ценам ( например, Логан за лям не хотите?) Менеджер сказал, что «банки покупают автомобили у завода производителя, потом продают их в кредит». Банки, Карл! Подобного бреда, мне ещё слышать не доводилось. Банки занимаются оказанием финансовых услуг, а автомобили продают диллеры. В итоге в данном салоне делается расчет на кредит с бешеной переплатой, странными страховками, мутными условиями. Если же вы хотите взять выбранный автомобиль за наличные деньги, то его внезапно не окажется в наличии. Так же, данный автосалон не имеет статуса официального дилера какой либо марки, из чего можно сделать вывод, что тут могут реализовываться как новые автомобили, находящихся в собственности банка ( изъятые за долги). Естественно с пробегом, но прошедшие хорошую предпродажную подготовку.
Я просто в шоке был от автосалона. Эти мошенники мне сказали, что автомобили у них тут все есть в наличии в идеальном состоянии. По итогу я проверяю автомобиль и выясняется, что состояние у автомобилей тут реально отвратительное! Мне попытались продать фольксваген поло седан, у которого крыша была вварена от другого автомобиля! Я естественно отказался от такого автомобиля! НАК АВТО — кидалово! Покинул салон без автомобиля!
Очень хитрые и ушлые сотрудники в этом НакАвто. Я решил купить у них машину, так как в своем городе, не нашел нужную мне модель. а тут пообещали что она есть в наличии и цена на нее будет со скидкой, так как авто 2018 года выпуска. Покупать я собирался я Ладу Весту, в комплектации комфорт. Решил здесь же оформить кредит. Все замечательно,автомобиль действительно оказался в наличии, банк одобрил под 11,9 процента, меня это устроило и мы подписали договор и даже машину выдали в тот же день. Только я понял всю правду, почему все так быстро оформили, лишь после того как оказался дома. Это было сделано для того, что бы не дать мне как следует прочитать договор. При оформлении кредита мне подменили его, а потом не заметно подсунули в папку. И я начинаю разбирать бумаги и тут, СЮРПРИЗ 35 процентов годовых и я собственноручно подписал ЭТО!!!!Вот уж поистине мошенники, когда только успели. Пытался отменить сделку, но ничего не вышло. Вот и остается писать отзывы, что бы как можно меньше людей попались на такой развод!!!
ОДУМАЙТЕСЬ!!!!!!!! НАКАВТО ЭТО ЛОХОТРОН!!! Не вздумайте сюда обращаться! По факту цена, которую вы видите на сайте и вам называют по телефону, отличается от реальной. Реальная стоимость выше раза в 2, если не больше, что делает покупку категорически невыгодной. Даже официальные дилеры не делают такую огромную наценку! Во-вторых, ассортимент авто, выставленный на ресурсе, также не соответствует действительности! Я нашла у них на сайте Тойоту за 750 тысяч рублей, заказала по телефону, а когда к ним приехала, не нашла ее на стендах. Мне сообщили, что автомобиль на складе и нужно внести предоплату, что ее перевезли в салоне! То есть, я должна была заплатить за машину 10 процентов от стоимости просто за то, чтобы мне ее показали!!! Подобного тупейшего разводилова я еще не встречала ни в одном салоне. А рекомендаций-то понаписали сколько, прям душа радовалась, когда отзывы читала. А по факту оказались мошенниками.
Всем добрый день читающий этот отзыв.
Обращался в автосалон если его так можно назвать, отношение менеджеров ужасное, не кто не встречает, все сидят кофе пью прям на рабочих местах, после обращения к девушки на ресепшене пригласить менеджера, подождал 15 минут но так и не дождался, подошёл сам и был удивлен, что работающий персонал менеджеров по продаже не знает какие автомобили и какой комплектации стоят в салоне. Меня интересовал автомобиль Хундай Солярис комплектация Комфорт за 673000 т.р. 2018г. как указанно у них было на сайте, за эту сумму я готов был бы купить за наличку. Но после общения с менеджером я вообще аху*л когда он мне сказал, что за 673000 т.р. в данной комплектации вы можете приобрести только если возьмете у нас автокредит, а если вы не берете автокредит то данная машина с комплектацие Комфорт будет стоить 907000 т.р. Бл*ть это как вообще понимать, в любом нормальном автосалоне за наличный расчет всегда предоставлялась скидка. Я не кому не советую эту кантору в которой одно мошенничество и в котором нет автомобилей в наличии как у них указано на сайте. Всем удачи с покупками в других автосалонах. НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ в НакАвто пожалеете или будете обмануты.
При попытке купить машину в этом салоне, я отметил 2 не очень приятные вещи. Именно из-за них у меня пропало желание начинать (да, не продолжать, а даже начинать) сотрудничество с данной организацией. Во-первых, место расположения данной конторы очень неудобное. Оно рассчитано исключительно на людей с личным автотранспортом, тогда как своим ходом добираться сюда можно только на такси или пешком. Во-вторых, внутри салона присутствует большое количество мусора и грязи, с которой сотрудники никак не хотят бороться. Это вкупе отвратило меня от дилера. Надеюсь, что эта небольшая заметка дойдет до руководителей салона и будут приняты соответствующие меры. Хотя, конечно, маловероятно, так как я увидел, что компания хочет исключительно получить финансовую выгоду, не делая для этого буквально ничего. А такие коммерческие организации у нас долго не живут.
С обслуживанием покупателей тут явные проблемы, с этим я согласен. Понанимали каких-то кретинов, которые в тачках ни*ера не соображают, и хотят чтобы люди им доверяли. Ну как можно слушать нормально человека, который не в курсе, что у машины проблемы с карбюратором? Не может отыскать серийник на движке, по техническим документам тоже толком ничего рассказать не могут. В общем, я первый и последний раз пытался что-то купить в российских конторах! Специально отпросился с работы на день за свой счет, чтобы авто купить, а тут такой идиотизм. Если они не сменят политику подбора персонала, то долго не протянут. Такой у меня вывод после посещение сего «чудесного» места, где работают кретины сплошняком. Хотя думаю, что руководство тоже далеко от своих подчиненных не уехало, иначе ребят бы нормальных набирали в менеджеры.
Никогда не оформляйте заказ автомобиль в этом месте. Жлобы самые настоящие и мошенники конченые! Там охренительная схема развода вырисовывается. Они потом требуют заплатить еще 200 тысяч за транспортные расходы. Развод какой то. Мало того что сроки нарушили и вместо 7 дней, я ждал в 3 раза дольше, так еще и машина за это время подорожала и за транспортировку я должен был дополнительно заплатить. Спрашивается тогда зачем вообще нужен был этот автосалон? Просто как посредник. Я стал требовать вернуть аванс, но мне отказали, по причине того, что деньги вернуть будет очень сложно, и 30 процентов в любом случае они удержат за неустойку. Терять 60 тысяч просто так мне не хотелось и пришлось за все платить. Таким образом я купил авто, намного дороже чем у официального дилера. Ну совсем обалдели, уроды!!!!
Что тут говорить, если даже мои подруги тут оформляют себе машины, хотя я их и пыталась постоянно отговорить. А эти дуры, раскрыв рот, кушают все то, что им скармливают эти явные мошенники. Согласна, салон просто играет на доверии, но и народ у нас в стране такой, принимает все на верочку. Если бы не покупались на подобный бред, то и лохотронов было бы мало. Или вообще бы не было. А так, есть спрос – есть и предложение. Дармовые деньги получают просто, не предоставляя ничего взамен. На машины без стеснений накручивают двойную или тройную наценку и делают так, что вы им еще спасибо скажите. Вот чего тут не отнять, так это мастерства втюхать фигню всякую. Профессиональные продажники тут работают, не поспоришь. Но в остальном салон ничем хорошим вас порадовать не способен, так как, фактически, является мошеннической фирмой. Не суйтесь лучше на Бебеля в этот НакАвто…
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Салон Накавто. Не ведитесь на низкие цены и заманчивые условия указанные на сайте. У них одна цель, заманить вас в салон и предложить вам б/у авто по завышенной цене и обязательно в кредит. Будьте бдительны. Не подписывай документы пока не увидите реально авто, до-ки на неё и условия кредита устраивающие вас. Менеджеры будут говорить, что авто уже доставляют или доставят после заключения договора. Дождитесь авто.
лохотрон!!!если не хотите терять деньги не советую этот салон.испытано на себе.
лохотрон!!!испытано на себе.если не хотите потерять деньги не советую этот салон.
Начну с самого начала. Решили мы с мужем поменять наш старенький авто на новый. Выбор пал на Hyundai Creta 2.0. Наличных денег у нас не было и покупку было задумано осуществить в кредит. Приехали мы в автосалон в г.Челябинск, там нам предложили цену за новый авто 1 245 000 рублей, кредиты одобрили в нескольких банках, но, к сожалению, авто в нужной нам комплектации Comfort не оказалось на складе, поставка в салон «под заказ», как нам объяснил менеджер, возможна только по предоплате.
Изучив, несколько предложений в сети Интернет, было решено отправиться в салон г.Екатеринбурга, где нам предлагали такую же машину в этой же комплектации за 909 000 рублей. Правда авто было 2019 года, но новое и не бывшее в употреблении. «С 2019 года, — как нам пояснил менеджер Артем — остались 3 машины стандартных цветов – белый, серый, черный. Поскольку автомобиль 2019 года на него сделана скидка». Такую цену в телефонном разговоре нам предлагали сразу 2 разных салона в г.Екатеринбург, поэтому сомнений не было, что машины есть в наличии и цена действительно на 200 000 меньше, чем в Челябинске. Разница в цене была более чем ощутимой и желая сэкономить, мы направились в Екатеринбург.
Наш выбор упал на салон «НакАвто» по улице Бебеля, 132А. Добирались мы до салона из г.Челябинска около 3 часов. Войдя в салон на пороге нас встретила милая девушка, уточнила с кем мы общались по телефону, записала фамилию мужа в тетрадку и пригласила к нам менеджера. Менеджером оказался Дмитрий, который сказал, что Артем сегодня не работает, и он поможет нам с оформлением автомобиля в кредит. Он проверил наличие и якобы забронировал для нас автомобиль, находящийся на их складе. Затем он нас отвел к кредитным специалистам, которые заполнили данные мужа и якобы отправили в банки предварительную заявку на кредит. Дмитрий предложил нам сдать нашу старую машину (Toyota Marino 1996г) по программе утилизации и получить скидку от салона в размере 80.000 рублей, также дополнительно нам предложено было воспользоваться скидкой от салона в размере 35.000 рублей. Таким образом, желаемый автомобиль обошелся бы нам всего за 794 000 рублей. Мы посовещались с мужем и решили, что для нас это предложение будет очень выгодным, так как машина уже старая и покупателя на нее за такие деньги еще нужно поискать. В общем, мы согласились на программу утилизации и предоставление скидки от салона в размере 105 000 руб. Тут же нас подвели к нашему кредитному специалисту, который сказал, что у нас уже есть предварительное одобрение от банка ВТБ, рассчитал нам примерный платеж, ежемесячный платеж составлял бы 11 000р при оформлении кредита на срок 7 лет. И тут Дмитрий сказал нам, что нам необходимо будет подписать договор купли-продажи на новый автомобиль для того, чтобы отправить в банки уже официальную заявку на конкретный автомобиль. Нас это несколько насторожило, так как машину мы до сих пор не видели, в салоне ее не было, а со склада обещали привезти после одобрения и подписания кредитного договора. Но Дмитрий уверил нас, что по-другому нельзя. Прочитав договор, меня насторожил пункт, в котором говорилось, что в случае расторжения договора купли-продажи по инициативе Покупателя, Продавец (с ООО «Светлые Решения» во главе с генеральным директором Журавлевой Л.Ф. ) взымает с Покупателя комиссии, РКС (расчетно-кассовое обслуживание) и что-то там еще. Я уточнила у Дмитрия, какой же размер комиссии, на что он указал мне прописанные 0% комиссии в договоре. Муж еще раз уточнил – т.е. если после одобрения банком данного автомобиля, нас все-таки не устроит платеж по кредиту, то мы сможем отказаться и ничего при этом не будем должны. На что Дмитрий нас уверил, что естественно мы ничего не будем должны, этот договор только для банка и мы еще не подписываем Акт приема-передачи к договору, который является его неотъемлемой частью. Договор мы подписали.
Затем нам предложено было подождать в комнате отдыха, а через несколько минут Дмитрий опять нас пригласил с уже подготовленным договором купли-продажи на наш старый автомобиль, в котором была указана цена автомобиля 5000рублей. Мы отказались подписывать договор, сказав, что подпишем его после того, как нам будет одобрен кредит и мы увидим ежемесячный платеж. Но Дмитрий нас уверял, что это необходимо сделать на этом этапе, так как банк запрашивает обоснование скидки на авто. Сейчас я думаю, какие же мы олухи! Для чего банку нужно обоснование скидки от магазина? Но в тот момент слова Дмитрия звучали убедительно, и мы подписали договор купли-продажи на наш старенький авто, и тем самым подписали себе «приговор», только в тот момент мы еще не знали об этом. Все было заполнено и отправлено около 15.00, и нас попросили подождать.
По опыту с автосалоном из Челябинска, ждать нам нужно было примерно 1-1,5 часа, за этот период поступает огромное количество звонков от банков для подтверждения личности и данных. Тут, как это не странно, мужу поступило всего 2 звонка в течение получаса и тишина. Прождали мы ориентировочно 3 часа, после чего уже сами направились к кредитному специалисту, чтобы попросить показать ответы от банков, которые уже одобрены и выбрать из их предложений подходящее, ведь у нас уже было одобрение от банка ВТБ (как мы думали), и оно нас в принципе устраивало. Кредитный специалист сказал, что как раз уже все банки ответили и сейчас нас пригласит наш менеджер и все озвучит. Дмитрий пригласил нас в отдельный кабинет, который находился в отдалении, к нему нужно было пройти через гараж (я, конечно, удивилась, но значения этому не придала). Только чуть позже я уже поняла для чего это нужно – чтобы другие клиенты салона не слышали криков ужаса !
Дмитрий показал нам табличку с предложениями якобы только от 3 банков, которые нам одобрили кредит – УралФинанс, Экспобанк, Тинькофф(это показалось странным, так как кредитная история у мужа очень хорошая, и за плечами уже погашенная ипотека). На наш вопрос почему среди банков нет ВТБ, который нам уже предварительно одобрил кредит, и по которому мы делали предварительный расчет ежемесячного платежа, Дмитрий ответил, что при окончательном рассмотрении ВТБ нам отказал! Табличка напоминала обычную таблицу в экселе, которую Дмитрий скорее всего сам и нарисовал, но сейчас не об этом.
Итак Дмитрий начал с банка Тинькофф, который по его словам одобрил нам сумму только в 450 000 рублей сроком на 5 лет с услугой страхования жизни стоимостью 150 000 рублей. Для оформления желанной машины нам этот банк не подходил, и Дмитрий его тут же перечеркнул красным маркером. Теперь у нас осталось только 2 предложения – от банка УралФинанс и Экспобанк.
Уралфинанс банк предлагал нам взять машину стоимостью 794 000 рублей под 8,7% годовых на срок 5 лет, при этом оплатить единовременно страхование жизни стоимостью 200 000 рублей, страхование автомобиля по КАСКО сроком на 5 лет сразу 350 000рублей (на наш вопрос нельзя ли КАСКО оплачивать каждый год, Дмитрий ответил, что нельзя, банк выдвинул условие, что КАСКО должно быть оплачено сразу на 5 лет вперед) и еще какая-то карта стоимостью 150 000 рублей, таким образом, сумма кредита составила бы 1494 000 рублей вместо обещанных 794 000, ежемесячный платеж составлял почти 43 000 рублей. Мы сказали, что нас не устраивает ежемесячный платеж.
Дмитрий перешел к Экспобанку, который предлагал нам кредит на 1 250 000 рублей под ставку 4,5-8,7% с услугой страхования жизни стоимостью 150 000 рублей сроком на 7 лет, и ежемесячным платежом 12 960 рублей с госпрограммой рефинансирования. Дмитрий разъяснил, что первые 3 месяца платежи будут увеличены – 1 платеж 36 000 рублей, 2 и 3 месяц после нашего отказа от страховки, платеж составит 29 000 рублей, и с 4 месяца якобы нам снижают процентную ставку с 8,7% до 4,5% и платеж составит 12960 рублей. Мы говорим – ну хорошо, давайте оформлять кредит в Экспобанке. На что Дмитрий говорит нам, что мы не можем купить автомобиль Hyundai Creta 2019 года в кредит через Экспобанк, так как машина находится в собственности банка Уралфинанс, и кредит на желаемую машину мы можем взять только в одном банке. ЧТО???? А для чего нам делали расчет по банку ВТБ, для чего направляли запросы в другие банки?? На эти вопросы Дмитрий ответил : « Чтобы у Вас был выбор». Муж говорит : «Хорошо, давайте, тогда рассмотрим покупку Hyundai Creta 2020 года через Экспобанк», на что Дмитрий отвечает, что таких машин у них нет. Мы соответственно говорим, что тогда мы ничего покупать не будем и уезжаем, на что Дмитрий отвечает: «Подождите, вам нужно написать заявление на расторжение договора купли-продажи». Тут же он позвонил по телефону с просьбой принести заявление. К нам вошел другой молодой человек, который сказал, что при расторжении договора купли-продажи мы должны будем оплатить неустойку в размере 18,4% от стоимости автомобиля, т.е. ни много, нимало 146 096 рублей. За что такая сумма? Молодой человек, который не представился, говорит, что это расчетно-кассовое обслуживание, прописанное в договоре, который мы подписали, якобы они открыли транзитный счет в банке на имя моего мужа и банк уже перевел деньги салону за машину (как такое может быть, если еще не был подписан кредитный договор?). Спрашиваем у Дмитрия, ведь мы спрашивали, будем ли мы должны что-то при аннулировании договора, и он говорил, что мы ничего не будем должны. На что Дмитрий без тени смущения глядя в глаза говорит, что он такого не говорил! Хотя говорил! Просим предоставить бухгалтерские документы, подтверждающие факт перевода денежных средств и уплату комиссии за перевод, на что молодой человек говорит, что нам все будет предоставлено в течение 10 рабочих дней. На самом деле, я считаю, что это полный бред, и ни в какой суд они бы не подали и ничего платить бы нас не заставили! Говорим – «хорошо, подавайте в суд, давайте нашу машину, мы поехали!» На что нам отвечают, что наша старая машина – это собственность салона, ведь мы подписали договор купли-продажи на нее. Мы говорим, что Дмитрий говорил, что это договор только для банка и если нас что-то не устроит, то они машину нам вернут, и договор аннулируют, на что Дмитрий говорит, что ничего они возвращать не будут, все мы взрослые люди и когда мы договор подписали, то передали машину в собственность салона (ООО «Глобус»). Но ведь договор был на утилизацию, а раз мы ничего не приобретаем, зачем нам эта программа, просим еще раз отдать нашу машину, на что нам отвечают, что отдавать ничего не будут, мы можем написать заявление и идти на все 4 стороны! Муж начал кричать, что они обманщики и выражаться, мягко говоря, нецензурно, в ответ Дмитрий также начал кричать (Вот для чего этот кабинет находится в отдалении от салона, чтобы еще не обманутые клиенты ничего не слышали). Время было уже около 19.00, звонить куда-то, чтобы проконсультироваться с юристом бессмысленно, все закрыто. Спрашиваем, что нам делать в этом случае, оставаться без машины нам не вариант, нам нужно ехать домой в другой город. Нам предлагают выбрать машину из представленных в салоне и оформить на нее кредит в Экспобанке! (Ребята, дак с этого и надо было начинать!!! Ведь вся эта катавасия длительностью почти 7 часов и была задумана для того, чтобы продать то, что есть в салоне). Муж выбрал автомобиль, уточнил стоимость, на что нам сказали, что стоимость вот как раз 1250000 рублей, мы попросили показать график платежей в Экспобанке, нам его отказались показывать и начали объяснять, что вот первый месяц у нас будет платеж 36000рублей, затем мы должны будем отказаться от страхования жизни, и платеж будет пересчитан на 29000рублей, еще через 2 месяца мы должны будем подать заявление на снижение процентной ставки, ставка будет пересчитана и с 4 месяца платеж якобы составит 12960рублей!! Ну как такое возможно!!! Считаем на калькуляторе 36000+29000+29000+ (12960*81месяц) получаем 1 143 760рублей, а берем мы в кредит 1250000, то есть по их словам банк не только с нас проценты не возьмет, но и подарит нам 106240рублей!!! Что за чудесный банк такой!!! Мы понимаем, что, оформив кредит сейчас, нам выдадут график платежей с ежемесячным платежом 36000руб на 7 лет, и ничего не изменится через 3 месяца, нам платить ежемесячно такую сумму будет сложно. Дмитрий к этому моменту уже пропал, и мы его больше не видели, видимо ему все-таки стало стыдно и надоело врать, глядя в глаза, у нас появился новый менеджер Иван, который и пробыл с нами до конца дня. Муж говорит – «Хорошо, у нас было предложение от банка Тинькофф 450000 руб на 5 лет на подержанный авто. Какие машины у Вас есть за такую сумму. И возможно ли будет тогда вернуть нам нашу машину, если мы у них все-таки что-то купим». На что нам говорят – «Ну вы что, будете брать подержанную машину? Вы же за новой приехали». Мы ответили, что выбор у нас небольшой, либо кредит с платежом в 40 тысяч, либо подержанный авто. Нас еще раз пытались уверить, что платеж будет снижен через 3 месяца, но мы понимали, что это развод чистой воды! В итоге нам все-таки пообещали вернуть нашу машину при покупке подержанной машины в их салоне.
Менеджеры (их к тому времени уже было несколько) вывели нас на улицу, где стояли подержанные автомобили, показали нам 2 машины – обе китайского производства – одна на механике, вторая вариатор. Покупать машину на механике для нас было не вариантом, так как ее надо было сейчас гнать в Челябинск, муж не водил механику уже лет 9, а я вообще после того, как сдала на права, больше и не ездила на механике ни разу. Собственно говоря, выбора у нас можно сказать не было! Либо мы должны были взять подержанную китайскую машину 2014 года за 450 000 рублей в кредит в их салоне, либо ехать на автобусе домой, время было уже около 21.00! К слову сказать, у нас в Челябинске остались с бабушкой двое детей, одна из них на грудном вскармливании, и нам уже давно нужно было быть дома! Мы согласились взять в кредит эту подержанную машину, средняя стоимость которой по рынку 350 000-380 000 рублей.
Дальше дело пошло быстрее, нам принесли кредитный договор, договор купли-продажи на машину, когда все было подписано, мужа заставили переписать текст с листочка о том, что он никаких претензий не имеет, также этот текст его заставили прочитать на видеокамеру. После этого нам отдали нашу машину и только что купленный подержанный авто. Все предыдущие договора при нас порвали и выбросили, документов у нас на руках не осталось никаких. Как будто мы и приезжали в другой город, чтобы купить себе подержанную китайскую машину на 100 000рублей дороже, чем ее среднерыночная цена! Измученные и несчастные мы выехали из салона в 21.47! С кредитом в 450 000рублей и, слава Богу, на 2 машинах. На самом деле все закончилось не так плохо, как могло бы! Но до сих пор не понимаю, как мы могли так лохануться! Не зря говорят: «Лох — это судьба!». Уже дома мы посмотрели отзывы об этом автосалоне, оказывается мы не одни такие(
После драки кулаками, конечно не машут, но хочется предупредить других потенциальных клиентов, НЕ ХОДИТЕ В ЭТОТ АВТОСАЛОН!!!
Просто кошмар. Обманывают людей. Отлаженная схема. Мошенники. Люди не берите у них машины. Ни вкоем случае не оплачивайте часть денег потом не вернуть их. Как вообще не стыдно работникам автосалона, обманывать людей. Горите в аду. Рано или поздно вам всетаки придется отвечать за свои обманы и страдания людей.
НАК АВТО УБОГИЙ АВТОСАЛОН!!! В общем, товарищи пользователи, если вам тут скажут, что машина новая, то я бы советовала не верить не слово. Осматривала тут Ладу одну, которую себе приглядела. Вроде бы нормальная машина, сказали, что новая. Начала смотреть, а там тупо трещину на крыле обнаружила. Да и видно, что болты выкручивались кое-какие, что есть уже доказательством использования авто. Соответственно, новой ее уже никак не назовешь. Спросила у работника, который меня сопровождал, что за дефекты и откуда они у якобы нового автомобиля? Он состроил глупую рожицу и выпалил «не знаю. Видимо, на заводе что-то делали». Короче, товарищ даже не в курсе, какие машины продает. Все, что может сказать – это «я не знаю». Как по мне, это попахивает классическим мошенничеством и попыткой продать некачественный товар по цене качественного. А это уже, на минуточку, статейка. Ну я, конечно, в суд не буду обращаться, сожалею только о том, что доверилась этим чертам.
Ну, ребят, я не знаю, почему вы с этими дурачками из Нак Авто связываетесь. Намного выгоднее работать с официальным реализатором машин, который не дурит и не темнит во время обслуживания. А то желание сэкономить для вас закончится лишними переплатами – это практика уже доказала. Лучше связаться с нормальным дилером, который и репутацией своей дорожит, и работу ведет по прозрачной системе. А не так, что вам сегодня одно говорят, а завтра другое. У нас в стране такое часто встретить можно, все хотят быстро и без лишних расходов заработать. Вот и зарабатывают на вас, доверчивых таких, которые хотят лишний рубль оставить. Мой вам совет – если хотите взять недорогой, но качественный автомобиль, будьте готовы все равно немного больше заплатить. Чтобы качество получить, нужно раскошелиться – это вам каждый трезвомыслящий скажет.
Данный автосалон предлагает низкие цены на автомобили 2019 года, настолько низкие, что равных данному предложению нет в г. Екатеринбурге. Впрочем и самих автомобилей 2019 в салоне нет. В продаже в наличии стоят логаны и хендаи по бешеным ценам ( например, Логан за лям не хотите?) Менеджер сказал, что «банки покупают автомобили у завода производителя, потом продают их в кредит». Банки, Карл! Подобного бреда, мне ещё слышать не доводилось. Банки занимаются оказанием финансовых услуг, а автомобили продают диллеры. В итоге в данном салоне делается расчет на кредит с бешеной переплатой, странными страховками, мутными условиями. Если же вы хотите взять выбранный автомобиль за наличные деньги, то его внезапно не окажется в наличии. Так же, данный автосалон не имеет статуса официального дилера какой либо марки, из чего можно сделать вывод, что тут могут реализовываться как новые автомобили, находящихся в собственности банка ( изъятые за долги). Естественно с пробегом, но прошедшие хорошую предпродажную подготовку.
Я просто в шоке был от автосалона. Эти мошенники мне сказали, что автомобили у них тут все есть в наличии в идеальном состоянии. По итогу я проверяю автомобиль и выясняется, что состояние у автомобилей тут реально отвратительное! Мне попытались продать фольксваген поло седан, у которого крыша была вварена от другого автомобиля! Я естественно отказался от такого автомобиля! НАК АВТО — кидалово! Покинул салон без автомобиля!
Очень хитрые и ушлые сотрудники в этом НакАвто. Я решил купить у них машину, так как в своем городе, не нашел нужную мне модель. а тут пообещали что она есть в наличии и цена на нее будет со скидкой, так как авто 2018 года выпуска. Покупать я собирался я Ладу Весту, в комплектации комфорт. Решил здесь же оформить кредит. Все замечательно,автомобиль действительно оказался в наличии, банк одобрил под 11,9 процента, меня это устроило и мы подписали договор и даже машину выдали в тот же день. Только я понял всю правду, почему все так быстро оформили, лишь после того как оказался дома. Это было сделано для того, что бы не дать мне как следует прочитать договор. При оформлении кредита мне подменили его, а потом не заметно подсунули в папку. И я начинаю разбирать бумаги и тут, СЮРПРИЗ 35 процентов годовых и я собственноручно подписал ЭТО!!!!Вот уж поистине мошенники, когда только успели. Пытался отменить сделку, но ничего не вышло. Вот и остается писать отзывы, что бы как можно меньше людей попались на такой развод!!!
ОДУМАЙТЕСЬ!!!!!!!! НАКАВТО ЭТО ЛОХОТРОН!!! Не вздумайте сюда обращаться! По факту цена, которую вы видите на сайте и вам называют по телефону, отличается от реальной. Реальная стоимость выше раза в 2, если не больше, что делает покупку категорически невыгодной. Даже официальные дилеры не делают такую огромную наценку! Во-вторых, ассортимент авто, выставленный на ресурсе, также не соответствует действительности! Я нашла у них на сайте Тойоту за 750 тысяч рублей, заказала по телефону, а когда к ним приехала, не нашла ее на стендах. Мне сообщили, что автомобиль на складе и нужно внести предоплату, что ее перевезли в салоне! То есть, я должна была заплатить за машину 10 процентов от стоимости просто за то, чтобы мне ее показали!!! Подобного тупейшего разводилова я еще не встречала ни в одном салоне. А рекомендаций-то понаписали сколько, прям душа радовалась, когда отзывы читала. А по факту оказались мошенниками.
Всем добрый день читающий этот отзыв.
Обращался в автосалон если его так можно назвать, отношение менеджеров ужасное, не кто не встречает, все сидят кофе пью прям на рабочих местах, после обращения к девушки на ресепшене пригласить менеджера, подождал 15 минут но так и не дождался, подошёл сам и был удивлен, что работающий персонал менеджеров по продаже не знает какие автомобили и какой комплектации стоят в салоне. Меня интересовал автомобиль Хундай Солярис комплектация Комфорт за 673000 т.р. 2018г. как указанно у них было на сайте, за эту сумму я готов был бы купить за наличку. Но после общения с менеджером я вообще аху*л когда он мне сказал, что за 673000 т.р. в данной комплектации вы можете приобрести только если возьмете у нас автокредит, а если вы не берете автокредит то данная машина с комплектацие Комфорт будет стоить 907000 т.р. Бл*ть это как вообще понимать, в любом нормальном автосалоне за наличный расчет всегда предоставлялась скидка. Я не кому не советую эту кантору в которой одно мошенничество и в котором нет автомобилей в наличии как у них указано на сайте. Всем удачи с покупками в других автосалонах. НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ в НакАвто пожалеете или будете обмануты.
При попытке купить машину в этом салоне, я отметил 2 не очень приятные вещи. Именно из-за них у меня пропало желание начинать (да, не продолжать, а даже начинать) сотрудничество с данной организацией. Во-первых, место расположения данной конторы очень неудобное. Оно рассчитано исключительно на людей с личным автотранспортом, тогда как своим ходом добираться сюда можно только на такси или пешком. Во-вторых, внутри салона присутствует большое количество мусора и грязи, с которой сотрудники никак не хотят бороться. Это вкупе отвратило меня от дилера. Надеюсь, что эта небольшая заметка дойдет до руководителей салона и будут приняты соответствующие меры. Хотя, конечно, маловероятно, так как я увидел, что компания хочет исключительно получить финансовую выгоду, не делая для этого буквально ничего. А такие коммерческие организации у нас долго не живут.
С обслуживанием покупателей тут явные проблемы, с этим я согласен. Понанимали каких-то кретинов, которые в тачках ни*ера не соображают, и хотят чтобы люди им доверяли. Ну как можно слушать нормально человека, который не в курсе, что у машины проблемы с карбюратором? Не может отыскать серийник на движке, по техническим документам тоже толком ничего рассказать не могут. В общем, я первый и последний раз пытался что-то купить в российских конторах! Специально отпросился с работы на день за свой счет, чтобы авто купить, а тут такой идиотизм. Если они не сменят политику подбора персонала, то долго не протянут. Такой у меня вывод после посещение сего «чудесного» места, где работают кретины сплошняком. Хотя думаю, что руководство тоже далеко от своих подчиненных не уехало, иначе ребят бы нормальных набирали в менеджеры.
Никогда не оформляйте заказ автомобиль в этом месте. Жлобы самые настоящие и мошенники конченые! Там охренительная схема развода вырисовывается. Они потом требуют заплатить еще 200 тысяч за транспортные расходы. Развод какой то. Мало того что сроки нарушили и вместо 7 дней, я ждал в 3 раза дольше, так еще и машина за это время подорожала и за транспортировку я должен был дополнительно заплатить. Спрашивается тогда зачем вообще нужен был этот автосалон? Просто как посредник. Я стал требовать вернуть аванс, но мне отказали, по причине того, что деньги вернуть будет очень сложно, и 30 процентов в любом случае они удержат за неустойку. Терять 60 тысяч просто так мне не хотелось и пришлось за все платить. Таким образом я купил авто, намного дороже чем у официального дилера. Ну совсем обалдели, уроды!!!!
Что тут говорить, если даже мои подруги тут оформляют себе машины, хотя я их и пыталась постоянно отговорить. А эти дуры, раскрыв рот, кушают все то, что им скармливают эти явные мошенники. Согласна, салон просто играет на доверии, но и народ у нас в стране такой, принимает все на верочку. Если бы не покупались на подобный бред, то и лохотронов было бы мало. Или вообще бы не было. А так, есть спрос – есть и предложение. Дармовые деньги получают просто, не предоставляя ничего взамен. На машины без стеснений накручивают двойную или тройную наценку и делают так, что вы им еще спасибо скажите. Вот чего тут не отнять, так это мастерства втюхать фигню всякую. Профессиональные продажники тут работают, не поспоришь. Но в остальном салон ничем хорошим вас порадовать не способен, так как, фактически, является мошеннической фирмой. Не суйтесь лучше на Бебеля в этот НакАвто…