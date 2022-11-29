Автосалон Орен Моторс отзывы Адрес: г. Оренбург, Нежинское шоссе 9 Телефон: +7 (3532) 48-64-42 Официальный сайт: https://avtodom-orenburg.ru/
Приехали с мужем из другого города к ним, потому что все обсудили с менеджером и были уверены в предстоящей сделке. Сказали что нам одобрен кредит, но по приезду они снова подали заявку и мы часа три сидели ждали ответ от банков. Как оказалось нас обманули что заявка одобрена, нам пришёл отказ. Точнее одобрили, но на маленькую сумму, которой не хватит на автомобиль. Но нас сразу решили не отпускать, сказали у них есть какой-то банк партнёр, от него нужно дождаться ответа, он одобрит. Мы сидели ещё 1,5 часа. В итоге не дождавшись поехали домой. Решила позвонить в банк узнать про заявку и узнала что сотрудник просил сумму на 500 тысяч дороже! Позвонила им, чтоб понять зачем они так сделали, а они сказали что это ж не окончательная стоимость, а как же страховка, лучше бы оформить у нас каско, в общем может все было бы хорошо, если б сотрудники не грабили с суммой запроса на кредит!
Что за люди пошли, лишь бы на**ать других, лишь бы побольше денег содрать! Что у них там за тема с ценниками? Кто-то в курсе? Зачем они говорят одни цены и на сайте тоже которые ниже, а потом уже называют свои заоблачные цены? Заинтересован был машиной, уже и посмотрел, все понравилось, и цена хорошая, даже чуть ниже рынка, но уже когда пошли оформлять и я радовался что уеду на этой машине заявили что она дороже почти на миллион! Типа давайте недостающую сумму если не хватает оформим в кредит? Да зачем кредит, если мне озвучили ту сумму и я взял ее с собой. Я не любитель кредитов, а тут прям настаивать стали! Что машина же вам нравится, а кто-то может быстрее вас купить, давайте подадим заявку на кредит. В общем сбежал от них и счастлив!
Редко пищу отзывы, но прям неприятно за людей, что обманывают! Вот решил излить свои плохие впечатления о Орен Моторс в отзыве. Во-первых, после посещения их сайта был очень удивлён существенной разнице в стоимостях автомобилей. 1-2 миллионов. А я ещё думал почему так дёшево стоят автомобили на сайте , а все нормально, они дороже в жизни) во-вторых, когда подавали заявки на кредит, назвали такие странные банки, риелторы я ни разу не слышал нигде..
Хотите услышать про мою поездку к Орен Моторс и мое мнение о них? Мне названивал их сотрудник (как он представился) и обещал даже скидку если приеду. По приезду такого сотрудника у них нет, ну менеджера с таким именем нет, машины о которой мы говорили тоже нет в наличии, цены вообще огромные. По приходу спрашивают номер телефона ваш, это видимо как раз чтоб понять от кого клиент, кто привёл его, а те, кто обзванивают там не работают, просто зазывают, заманивают обещав скидку и враньём что нужный вам автомобиль у них есть в наличии, не ведитесь на их обзвон.
По совету сотрудников решили воспользоваться программой трейд-ин, обещали хорошую скидку и что не нужно может заморачиваться с продажей машины, а ее выкупят и сразу уедем на новой. Итог: нашу машину оценили в копейки! На авито такие на 400-500 тысяч дороже! А скидку 100 тысяч дают. Абсолютно не выгодное предложение. А во-вторых, оказалось машину которую присмотрели стали расспрашивать, а цена не окончательная, тысяч 350 плюсануть надо к их прайсу. В общем уехали злые от Орен Моторс!!!!
Добиралась до Орен Моторс целый час, чтоб за 5 минут разочароваться и уйти. Не понравилось сильное различие в ценах на сайте и в салоне, а ещё что обманули по поводу автомобилей в наличии, про два автомобиля спрашивала, но по приезду ни одного не обнаружила. А они мне говорят пошлите подавать заявку на кредит. Какой кредит, если у вас нет нужной мне машины?! Говорят мол подберем другую. Не поняла побывала в автосалоне или на базаре каком-то джинсы выбирала)) попрощалась и ушла)
Как по мне, так отвратительное место автосалон Орен Моторс. Люди работать не хотят, а когда чем-то интересуешься с таким недовольством это делают, грубовато отвечают, лишь бы от них отстали. А как покупать машину? Это дорогая покупка и естественно будут какие-то вопросы по комплектации или доп оборудованию. Думаете достаточно внешне посмотреть и сразу «оформляйте»?! В общем мне там были не рады и спровадили оттуда «вы вообще планируете покупать или просто задаёте вопросы?!» сомневаюсь что я б поехала просто так поспрашивать!
Приехал к Орен Моторс так как искал в наличии в городе автомобиль Тигго 7 Про, у них его не было, но хотел поинтересоваться другими автомобилями, может что-то другое бы купил, но менеджерам было не до меня, один ушёл на перекур, сказал что через пару минут вернётся, а другой сидел в телефоне и сказал что занят. Девушка администратор к сожалению про автомобили ничего не знает. Подождал минут 10, посмотрел машины и уехал, потому что никто ко мне не подошёл.
Приезжали с дочкой в Орен Моторс, рассматривали покупку Хендай креты в кредит. Автомобиль был в наличии, цвет правда не такой, о котором спрашивала и комплектация, ну да ладно. На это закрыла глаза, НО они стали при подаче заявки на кредит говорить чтоб обязана оформить КАСКО и какие-то три страховки на себя оформить! С каких пор обязательством стало оформление каско и страховок? С процентами тоже обманули, сказав что будет 5-10 % годовых, а одобрение пришло под 21% и на 7 лет! Это ж какая бешенная переплата! Отказалась оформлять каско их и уехали. Осталось недовольны работой сотрудников в плане навязывания дополнительных страховок!
Впарили мне кучу ненужной фигни в Орен Моторс!!! В счёт вписали к сумме кредита ещё и страховки, а мне ничего не сказали даже! Я все радовался машине, ее осматривал, чтоб была без деффектов, а в документы не вчитывался, а когда первый кредит платить пришло время, достал посмотреть точную сумму в договоре и офигел! Машина дороже почему-то на 200 тысяч, страховки, о которых и не слышал! Я думал сумма другая потому что прибавились проценты, а оказалось сумма другая из-за всего этого, что они добавили мне, а мне теперь плати за все это! Ужас!