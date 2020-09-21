Автосалон Стрит Авто отзывы Адрес: г. Ульяновск, Димитровградское шоссе 8, строение 3 Телефон: 7 (8422) 31-55-94 Сайт: https://strit-auto.ru/
6 мнений о “Автосалон Стрит Авто”
Не советую обращаться в Стрит Авто людям, не разбирающимся в автомобилях. Потому как разводят они не по детски. По телефону такого расскажут, что всю дорогу едешь и радуешься. И только на месте понимаешь, что это голимый развод. Особенно весело тем, кто приехал с других регионов, сколько денег и времени зря потрачено. Но хуже будет, если к ним попадет не знающий в этом деле человек. Помимо всего прочего ему еще и ржавое ведро продадут, правде искусно замаскированное под почти новое. И да, цена его тоже будет как у почти нового. Сам туда поехал, правда не развели они меня, но осадочек неприятный остался. Поэтому советовать их я никому не стану.
Приехала в Стрит Авто покупать у них Ниссан Жук 2013 года, пробег 97 км., стоимостью 490000. именно такую информацию я нашла на сайте автосалона и её же подтвердил оператор колл центра. И вот я стою в автосалоне, говорю что хочу купить именно этот автомобиль и именно по этой цене. Менеджер сделал круглые глаза и спросил, где я видела такие цены. Потом показал мне Ниссан, о котором я и говорила, но стоимость его была мне не по карману. Я почувствовала себя полнейшей дурой, наверное покраснела как рак. Но больше всего меня возмущало то, что я же это не сама придумала. для чего тогда размещать эту информацию на официальном сайте. И этот, по телефону, тоже получается меня развел. А я как дура повелась. Ну я то может быть и дура, но меня, как клиента автосалон потерял. И кому от этого хуже?
Я читал сотни отзывов про то, как разводят в автосалонах. Был готов практически ко всему. Но этот автосалон превзошел все мои ожидания в плане развода и устроил мне такое, в чем я пока не был подкован. на самом деле рассказывать долго, постараюсь коротко. В общем, дело было уже вечером, я присмотрел себе машинку, тест-драйв, все дела. Ожидал подвоха во всем, с каждой стороны. А его все нет и нет. Все, купил, оплатил, цена та же, документы, ключи отдали, не поверите, подарки подарили. Все чин-чином. Автосалон норм, 5 баллов. Сел в машину, темно уже, еду, думаю ща приеду, такой классный отзыв о них настрочу. Приехал, устал, уснул. Утром встаю, сразу к машине, ёптать, машина то не та… Старая и ушатанная. И ПТС не тот, что я смотрел, а именно от этой машины. Как я мог этого не заметить не понимаю. может в кофе что подсыпали. стыдно признаться, но я лох.
Стрит Авто это обычный лохотрон, так сказать классика жанра. Ничего не меняется, а народ к ним прёт. Читает негативные отзывы, а всё равно прёт. На русский авось по ходу надеятся. С другими не прокатило, может со мной прокатит. Да ёжкин кот, когда вы наконец уже поймёте, что никто и никогда не будет работать себе в минус. Никто!!! А уж тем более автосалоны, где крутятся большие деньги, станут продавать вам автомобили дешевле, чем они сами их купили. Или банк вдруг воспылал к вам щедростью и начал выдавать кредиты под 0%. Ну кому это выгодно? Наверное, когда они наколят последнего лоха, к тому времени уже первый народится. И опять начнётся тож да потому-вот какой плохой автосалон, развел меня на деньги…Бред, полный бред.
Обещали Фольксваген Тигуан за 1600000. Я повелся и позвонил, сказали что все верно, приезжайте, ждем вас. Удача! Собрался за час и с другого города, за 600 км. помчался в автосалон за счастьем. Но приехав, узнал что такая стоимость, только если покупаешь в кредит. Немного оправившись от легкого шока, задал только один вопрос менеджеру: Какого х.. вы мне этого по телефону не сообщили? Ответов было несколько, и что они мне говорили, но я возможно не расслышал. После повтора своего вопроса, последовал другой ответ, мол не волнуйтесь, мы вам подберем отличный вариант. Когда я уже третий раз задал один и тот же вопрос, менеджер сник и наконец-то признался, что им тоже нужно как-то жить и поэтому выкручиваются как могут. Не ведитесь на этих гнид из Стрит Авто, им главное заманить, а дальше как карта ляжет.
Мне теперь су*а ничего не страшно! Меня застраховали от всего, что может со мной произойти и даже что не может. А это автосалон предоставил мне такой выгодный автокредит. Машина стоит лям, если в кредит, то 850000. нормально? думаю, да. Оформляли кредит на сумму 850000 под 11%. Я все специально перепроверил, в договоре все так и было. Подписал и довольный умотал домой. Только дома прозрел, когда в спокойной обстановке прочитал все, как положено. Кредит на мне 1250000, ладно хоть проценты те же. Но страховок понавешали, су*и, я же говорю, от всего. Ну я пойму еще КАСКО, ладно, а остальная бредятина мне на кой? И ведь не спросили. Отличный автосалон! Ничего не скажешь. Только- — — -!