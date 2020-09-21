Автосалон Топ Авто отзывы

Top Auto открылся в городе Москва по адресу Москва, Новоясеневский проспект 3А стр 2 совсем не так давно и уже ведет рекламу и привлекает клиентов своими акциями и скидками. На сайте можно увидеть что автосалон предлагает кредит под 1,2% годовых от банка Альфа Банк. Брали кредит или покупали автомобиль в Топ Авто? Отпишитесь и выскажите свое мнение о данном автомобильном центре.
Адрес: Москва, Новоясеневский проспект, 3А стр.2
Телефон: +7 (495) 185-13-13
Сайт: https://a-ca.ru/
6 мнений о “Автосалон Топ Авто”
Не советую обращаться в этот Top Auto. Там все, как один, мошенники и разводилы. Реальные отзывы не пропускают, дабы не портить “репутацию”. Если надумали брать авто в кредит, езжайте хоть куда, но только не к ним. Кидают по страшному! Якобы определенный банк дал добро на кредит под 4% годовых, машина со скидкой 15%, подарки и бла, бла. Только потом оказывается, что банк не тот, проценты космические, скидки нет, застраховали на все случаи жизни, без вашего ведома, а подарки вошли в стоимость. И получается, что бюджетный автомобиль обойдется вам больше миллиона. Берегите себя, свои деньги и нервы. Удачи.
Всем доброго времени суток. Хочу сказать вам, друзья, что сейчас самый безопасный вариант приобретений б/у машины, это покупать напрямую у частника, без всяких посредников. То чего мы все раньше боялись, в настоящее время самый надежный вариант. Автосалоны, в частности этот, совсем совесть потеряли. Пихают людям все, что уже никому не нужно. Немного потрудятся(совсем чуть-чуть), приведут авто чисто внешне в нормальный вид, и продают по цене нового. И что самое стремное, им потом претензий предъявить невозможно. Видите ли, автосалон не несет ответственности за подержанные машины после их продажи. Так что не ведитесь, официалы, не официалы, разводят все.
Топ Авто РАЗВОДИЛЫ! Брал у них тачку в кредит, обещали что шоколадно все будет. Быстрое оформление, скидка, куча подарков, в которые входил даже первый платеж по кредиту, ну и естественно низкая процентная ставка. На самом деле же я 300 раз пожалел, что как лох повелся на их хитрый развод. Меня продержали там 10 часов. К моменту подписания договора у меня уже голова совсем не соображала, от усталости, от бесконечных документов, которые надо и надо было подписывать. Короче они мне проехали по ушам, что покупка допов и кучи страховок, которые только бывают, это условие банка. И типа потом можно будет отказаться. Я подписал, не задумываясь о последствиях. Позже просто ох*енел… Общая сумма кредита увеличилась в два раза и все это счастье под 32%. Также потом я выяснил, что банку по барабану, какие там допы мне насует автосалон, а вот от страховок отказаться уже нельзя. Развели, с*ки!
Не верьте ценам, заявленным на сайте Топ Авто. Потом доказать что-либо не представится возможным. В договоре прописано, что цены на сайте не являются фактическими. Их договор с многочисленными звездочками если читать подробно, то и полдня не хватит, а менеджер еще постоянно поторапливает. А если клиент подписал, значит он полностью согласился со всеми условиями. Поэтому автосалон вправе делать всё, что захочет, завышать цену за счет установки допов, вопреки закону, брать деньги за непредоставленные услуги, обещанные на словах подарки включать в стоимость. А клиент только обязан всё это оплачивать. А если не согласен, откажись от покупки, оплати неустойку и вали на все четыре стороны. Я никому не пожелаю иметь с ними дела.
Никакие Топ Авто не официалы, как о себе кричат, это обычны серый дилер, каких развелось уже полным-полно. Сплошной обман во всем. На сайте заявлены несуществующие автомобили по нереальным ценам. По телефону врут, обещают что все будет, любой авто можно купить со скидкой и подарками. Приезжаешь к ним и узнаешь, что то, что нет там ничего из обещанного и вообще мало что есть. Врут, что все машины находятся на складе, если хотите, вам привезут, только внесите предоплату. Вот на этот бред нельзя вестись ни в коем случае. Обстанесь без машины и без денег. Для меня эта контора не существует, пусть что угодно обещают, я не поверю.
Народ! Вы о чем вообще? Какой автокредит под 2%? Как можно в это поверить? Автосалон вам делает скидку, только потому что вы хотите приобрести авто в кредит. Тут понятно, это наживка, чтобы вы клюнули, а дальше вас разведут по нехитрой схеме. А банк? Ему какая выгода давать вам деньги под смешные проценты? Ну это же бред! Почему вы едете к ним с выключенной головой? Я как только рекламу увидела, я даже не тормознулась, поехала дальше, потому что тут и дураку ясно, что это банальный развод. Нет же, прутся все в эту контору по разводу, сами позволяют себя дурить, а потом жалуются. *ля, лунтики все какие-то наивные.